Jornalista reage a demissão de José Luiz Runco, do Flamengo: ‘Impossível’

José Luiz Runco foi demitido do Flamengo e não é mais chefe do departamento médico. A decisão da diretoria acontece um dia após a mensagem vazada criticando a contratação do meia De La Cruz e horas após a nota oficial publicada pelo clube sobre a polêmica. Na redes sociais, o jornalista Vitor Sergio Rodrigues, da TNT Sports, reagiu a decisão da diretoria do Rubro-Negro.

Para VSR, os dirigentes agiram de forma precisa no caso. Ele comentou que a situação do profissional ficou insustentável após o vazamento de informações sigilosas do meia Nico De la Cruz em um grupo de torcedores do clube carioca no Whatsapp.

- José Luís Runco demitido do cargo de Chefe Médico do Clube de Regatas do Flamengo. Diretoria agiu de maneira perfeita! Impossível manter um profissional médico que vaza questões médicas de um paciente/atleta em um grupo de torcedores do Wahtsapp - disse o jornalista.

A polêmica

O escândalo aconteceu na última terça-feira (23). Na ocasião, o site "Ge" teve acesso a uma mensagem comprometedora de José Luiz Runco. O então Chefe do Departamento Médico do Flamengo havia enviado uma mensagem detonando as condições físicas de Nico De la Cruz.

No texto, o profissional não poupou palavras para desqualificar o profissional. Runco chegou a cogitar a possibilidade do meia uruguaio não conseguir mais ter uma sequência de jogos pelo Rubro-Negro. Ele também atacou a antiga diretoria, responsável pela contratação. Veja a mensagem abaixo:

- Prezado João. Boa tarde. Vou tentar passar a situação do De la Cruz. Jogador comprado em outra gestão, sem a menor condição, pois apresenta uma lesão crônica e irreparável no joelho direito, e uma lesão também no joelho esquerdo. Como somos bípedes, temos dificuldades de equilíbrio e equilíbrio muscular se algum membro já estiver afetado. Estamos tentando fazer o possível para que ele possa participar, mas é muito complicado. E, quanto a venda, só se houver algum clube que tenha interesse por outro motivo e não para jogar futebol competitivo. Atenciosamente - disse Runco.

Sequência dos fatos antes da demissão

Após o escândalo, Nico De la Cruz realizou publicações inigmáticas e com indiretas à Runco. Um dos líderes do elenco, Arrascaeta saiu em defesa do companheiro em publicação nas redes sociais: "Se trata de cuidar dos nossos. Simples assim", escreveu o camisa 14.

Nesta quarta-feira (23), o Flamengo emitiu nota oficial sobre o tema. No comunicado, foram citados Fernando Sassaki (ortopedista e chefe do setor), Luiz Macedo (cardiologista), Dieno Portella (ortopedista), Vitor Pereira (ortopedista) e Bruno Hassel (radiologista). Runco, contratado no início da gestão de BAP, não aparece no texto. Contudo, o cenário ficou insustentável e o Chefe do Departamento Médico acabou sendo demitido horas após a explicação da diretoria.

José Luiz Runco foi demitido do Flamengo (Foto: Acervo/Lance!)

Nota oficial do Flamengo sobre o caso

- A Diretoria de Futebol do Clube de Regatas do Flamengo esclarece que a mensagem vazada recentemente não foi escrita por nenhum dos cinco médicos que integram o departamento do futebol profissional: Fernando Sassaki (ortopedista e chefe do setor), Luiz Macedo (cardiologista), Dieno Portella (ortopedista), Vitor Pereira (ortopedista) e Bruno Hassel (radiologista).

Como é de conhecimento público, são esses profissionais os responsáveis pelo atendimento diário aos atletas em treinamentos, jogos e viagens, além de levarem de forma constante e transparente todas as informações de interesse da imprensa e da torcida.

A Diretoria de Futebol reitera que não comentará especulações e manterá seu foco única e exclusivamente em preservar o alto nível de performance e concentração que levaram o Clube, neste primeiro semestre, ao melhor desempenho entre todos no cenário nacional.

O Flamengo seguirá trabalhando com seriedade, buscando seus objetivos esportivos, cuidando tecnicamente da saúde de seus atletas, investindo em uma equipe de alto nível e reforçando seu elenco com jogadores do padrão de Seleção.