Reforço do Corinthians? Astro português é flagrado com camisa do clube e agita web

Astro português é visto com camisa do Corinthians em shopping (Foto: Jonathan Nackstrand/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 12/08/2024 - 20:06 • São Paulo (SP)

Pintou novo reforço? João Cancelo, lateral-direito e astro da seleção portuguesa, foi flagrado vestindo uma camisa do Corinthians. O jogador estava usando o uniforme de 2021 em uma ida ao shopping em Lisboa.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Nas redes sociais, os torcedores piraram com o flagra de João Cancelo com a camisa do Corinthians. Para alguns, o lateral-direito "está chegando para salvar o time do rebaixamento". Segundo outros alvinegros, o jogador "já é mais um louco no bando".

Na última temporada, João Cancelo vestiu a camisa do Barcelona. Pelo clube Catalão, o lateral-direito marcou quatro gols e deu cinco assistências em 42 partidas.

João Cancelo pertence ao Manchester City, da Inglaterra. O lateral-direito tem contrato com os ingleses até junho de 2027.