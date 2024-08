Lesão de Alex Santana pode modificar investida do Corinthians por Gonzalo Plata

Corinthians busca contratações para o ataque (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 12/08/2024 - 04:00 • São Paulo (SP)

A lesão de Alex Santana pode alterar o planejamento do Corinthians nesta janela de transferências. Após reforçar outros setores da equipe, a diretoria passou a focar em opções para o ataque, e Gonzalo Plata é um dos nomes monitorados pelo clube.

+ Com Cuellar no radar, Corinthians elenca prioridades na janela de transferências

Porém, Com o titular fora até novembro, Ramón Díaz aposta no bom relacionamento com o volante Cuellar para ganhar alternativas em outro setor. O treinador trabalhou com o jogador no Al-Hilal, da Arábia Saudita, e vê com bons olhos a chegada do reforço.

Ramón, ao lado de seu filho e auxiliar técnico Emiliano Díaz, mantém conversas com jogadores que agradam a comissão técnica, caso de Cuellar, e participa de forma ativa das movimentações do clube no mercado.

Apesar do desejo do treinador, a prioridade do departamento de futebol é clara: um atacante. Gonzalo Plata aparece como o plano A do Corinthians, enquanto Alex Arce corre por fora na disputa.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Mesmo a chegada da Esportes da Sorte como nova partrocinadora máster não balanceou as finanças da instituição, que segue com problemas no fluxo de caixa. Essa situação, inclusive, é um dos principais empecilhos do Corinthians para reforçar o elenco.

Recentemente, o Timão teve duas proposta negadas pelo Al-Sadd, do Catar, pelo jogador equatoriano e enfrenta dificuldades na negociação. O clube árabe exige 12 milhões de dólares (R$ 66 milhões) pelo atacante, com uma entrada à vista de 4 milhões de euros (R$ 22 milhões). Os valores afastam o atleta, que deseja retornar ao futebol sul-americano para voltar ao radar da seleção equatoriana.

Atualmente no Al-Sadd, do Catar, Gonzalo Plata é uma das prioridades do Corinthians para reforçar o ataque nesta janela de transferências (Foto: Reprodução/Instagram: @gonzaloplata)