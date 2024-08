(Foto: Fabio Giannelli/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/08/2024 - 15:27 • São Paulo (SP)

A noite desta segunda-feira (12) promete agitar os bastidores do Corinthians. Isso porque o Conselho Deliberativo do clube paulista, que tem cerca de 300 membros, se reunirá no Parque São Jorge para discutir e avaliar algumas ações da gestão do atual presidente do clube, Augusto Melo.

Caso o conselho entenda e vote que tais ações do mandatário, como contratos assinados, incluindo a rescisão com a PixBet, a parceria com a VaideBet, valores desembolsados para o elenco profissional, entre outras explicações sejam cabíveis de punição, há chances que um novo passo importante possa ser dado: uma votação para um possível impeachment de Augusto Melo.

Se essa medida for tomada, o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Jr, terá 30 dias para convocar novas eleições no Corinthians. Tuman, aliás, que apoiou Augusto Melo nas eleições presidenciais, tem força entre os conselheiros do Timão, mas não recebe muito apoio entre os associados do clube.

Segundo informação do portal 'Meu Timão', então, há possibilidade para que seja apresentado um pedido formal para que o presidente seja levado à Comissão de Ética do Conselho para prestar esclarecimentos, assim como ser afastado momentaneamente até que tudo seja esclarecido. Caso isso ocorra, o clube seria comandado pelo vice-presidente Osmar Stabile.

A reunião acontecerá às vésperas da partida entre Corinthians e RB Bragantino, marcada para esta terça-feira (13), às 21h30, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pelo jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana. No Brasileirão, o time paulista não vence há quatro jogos e está na zona de rebaixamento.