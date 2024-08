Com Cuellar no radar, Corinthians elenca prioridades na janela de transferências

Ramón Díaz, técnico do Corinthians, durante partida do clube paulista (Foto: Fernando Moreno/AGIF







Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 11/08/2024 - 16:37 • São Paulo (SP)

O Corinthians segue ativo nesta janela de transferências. Após anunciar cinco contratações, a diretoria busca oportunidades para reforçar o setor ofensivo da equipe, mas a participação da comissão técnica nas tratativas pode alterar o foco do clube no mercado.

Além de indicar possíveis reforços para o Corinthians, Ramón e Emiliano Díaz mantém conversas diretas com jogadores que agradam a dupla, caso do volante Cuellar, atualmente no Al-Shabab, da Arábia Saudita. Os argentinos trabalharam com o jogador no futebol árabe e gostariam de contar com o reforço para a sequência da temporada.

- O clube está fazendo um esforço enorme, mas não depende do Corinthians, depende do Gustavo e do clube dele, falamos com ele - disse Emiliano Díaz, auxiliar técnico e filho de Ramón.

Apesar do interesse no volante, a prioridade do Corinthians é reforçar o ataque. Com a ausência de Yuri Alberto, que retirou a vesícula na última semana, o clube paulista carece de opções no setor. Alex Arce, da LDU, e Gonzolado Plata, do Al-Sadd, são dois nomes que mantém tratativas com o Timão.

Recentemente, o Corinthians melhorou a proposta pelo atacante equatoriano, mas as partes ainda não entraram em acordo pela transferência. Até o momento, o clube anunciou cinco jogadores: os volantes Alex Santana e Charles, o goleiro Hugo Souza, o zagueiro André Ramalho e o atacante Talles Magno.

Gustavo Cuellar segue no radar do Corinthians (Foto: Reprodução/Instagram)