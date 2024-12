Menino Gui revela emoção ao conquistar prêmio da Fifa

Figura ilustre do Vasco, Gui Gandra revelou a emoção ao conquistar o prêmio de Torcedor do Ano do Fifa The Best, na última terça-feira (17). A premiação ocorreu em Doha, no Catar.

- Foi muito maneiro ganhar o prêmio da Fifa. Fiquei muito emocionado. Estava emocionado olhando pela TV - disse o jovem de 10 anos, durante o evento Gol e Gratidão.

Na sequência, Gui relembrou e celebrou outros brasileiros que conquistaram prêmios individuais da Fifa no evento. Além de Vini Jr ter vencido a categoria de melhor jogador do mundo, Marta, Thiago Maia e Gabi Portilho também foram consagrados por feitos no campo, mas também fora das quatro linhas.

Em 2023, Gui ficou conhecido nas redes sociais após ter superado um coma por 16 dias e ter se emocionado ao reencontrar sua mãe. Vascaíno fanático, o jovem recebeu muito carinho do meia Gabriel Pec e passou a frequentar constantemente São Januário e fazer amizade com os atletas do elenco.