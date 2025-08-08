Recado de Leila Pereira a torcedores do Palmeiras gera revolta: ‘Inacreditável’

O Palmeiras anunciou, nesta sexta-feira (8), o nono reforço da temporada. Trata-se do lateral Khellven. Durante o evento, a presidente Leila Pereira mandou um recado para os torcedores do Alviverde, que realizaram protestos recentes após a eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil diante do Corinthians. O pronunciamento da mandatária gerou revolta nas redes sociais.

Parte da torcida do Palmeiras não gostou da forma como a presidente falou. Leila Pereira não abaixou a guarda para a pressão atual do clube, se pronunciou a favor da permanência do técnico Abel Ferreira e chegou a questionar a postura de alguns torcedores do clube. Veja a repercussão abaixo:

O que disse Leila Pereira?

- Queria pedir para os nossos milhões de torcedores, mas digo para os que realmente são torcedores do clubes. Aqueles que sabem que trabalhamos sem parar, que sabem que nem sempre as coisas acontecem como queremos, que nos momentos difíceis estão do nosso lado, afinal, são nesses momentos que precisamos dos nossos torcedores. Tenham paciência - iniciou a presidente, antes de completar.

- Hoje, vamos apresentar o nono reforço do Palmeiras. Estamos em um processo de reformulação e precisamos de tempo, para as coisas andarem da forma como desejamos. O torcedor tem todo o direito de criticar, mas o que não posso admitir é duvidarem da capacidade do nosso trabalho. Da nossa comissão técnica. Ainda mais de um treinador que já se mostrou ser extremamente competente. Faço o que é melhor para o Palmeiras, de forma profissional. E não, ouvindo parte de torcida ou de comentaristas. O desejo é ter o Abel até dezembro de 2027 - concluiu.

A eliminação

A classificação do Timão começou a ser construída no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Na Neo Química Arena, o atacante Memphis Depay foi deciso e marcou o gol da vitória alvinegra, dando assim, uma vantagem do empate para a segunda partida.

No Allianz Parque, Aníbal Moreno foi expulso logo no início do jogo. O cronômetro marcava 13 minutos do primeiro tempo, quando o volante do Palmeiras acertou uma cabeçada em José Martínez. Com um a mais, o Corinthians dominou o confronto e venceu novamente o rival, desta vez por 2 a 0, com gols de Matheus Bidu e Gustavo Henrique.

Agora, o Timão espera o sorteio da próxima fase da Copa do Brasil para saber quem irá enfrentar nas quartas de final. Até o momento, Athletico-PR, Atlético-MG, Fluminense, Botafogo e Bahia são os clubes já classificados.