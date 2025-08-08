Torcedor provoca o Palmeiras e agradece elenco do Corinthians com faixa no CT
Mensagem exaltou raça do time e provocou o rival
- Matéria
- Mais Notícias
Um torcedor do Corinthians foi até o CT Joaquim Grava para estender uma faixa em agradecimento pela vitória do time nos confrontos diante do Palmeiras, pela Copa do Brasil, que culminaram na classificação do clube para a próxima fase e, de quebra, na eliminação do maior rival.
- Corinthians
Entenda como será a votação que decide o futuro de Augusto Melo no Corinthians
Corinthians08/08/2025
- Fora de Campo
Memphis faz vídeo com provocação ao Palmeiras após vitória do Corinthians
Fora de Campo07/08/2025
- Fora de Campo
Eliminação do Palmeiras pelo Corinthians atinge marca recorde na Globo
Fora de Campo07/08/2025
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
Na faixa, o torcedor escreveu:
— Gratidão, elenco! Foi guerra, foi raça… E a Porcada chora! — disse.
Pelas redes sociais, ele completou:
— Quero agradecer do fundo do coração ao elenco do Esporte Clube Corinthians Paulista, que honrou o manto e eliminou a porcada da Copa do Brasil! É raça, é alma, é sofrimento… mas é Corinthians! — completou.
Corinthians x Palmeiras
A classificação do Timão começou a ser construída no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Na Neo Química Arena, o atacante Memphis Depay foi decisivo e marcou o gol da vitória alvinegra, dando assim, uma vantagem do empate para a segunda partida.
No Allianz Parque, Aníbal Moreno foi expulso logo no início do jogo. O cronômetro marcava 13 minutos do primeiro tempo, quando o volante do Palmeiras acertou uma cabeçada em José Martínez. Com um a mais, o Corinthians dominou o confronto e venceu novamente o rival, desta vez por 2 a 0, com gols de Matheus Bidu e Gustavo Henrique.
Agora, o Timão espera o sorteio da próxima fase da Copa do Brasil para saber quem irá enfrentar nas quartas de final. Athletico-PR, Atlético-MG, Fluminense, Botafogo, Bahia, Vasco e são os clubes já classificados.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias