Um torcedor do Corinthians foi até o CT Joaquim Grava para estender uma faixa em agradecimento pela vitória do time nos confrontos diante do Palmeiras, pela Copa do Brasil, que culminaram na classificação do clube para a próxima fase e, de quebra, na eliminação do maior rival.

Na faixa, o torcedor escreveu:

— Gratidão, elenco! Foi guerra, foi raça… E a Porcada chora! — disse.

Pelas redes sociais, ele completou:

— Quero agradecer do fundo do coração ao elenco do Esporte Clube Corinthians Paulista, que honrou o manto e eliminou a porcada da Copa do Brasil! É raça, é alma, é sofrimento… mas é Corinthians! — completou.

Corinthians eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Corinthians x Palmeiras

A classificação do Timão começou a ser construída no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Na Neo Química Arena, o atacante Memphis Depay foi decisivo e marcou o gol da vitória alvinegra, dando assim, uma vantagem do empate para a segunda partida.

No Allianz Parque, Aníbal Moreno foi expulso logo no início do jogo. O cronômetro marcava 13 minutos do primeiro tempo, quando o volante do Palmeiras acertou uma cabeçada em José Martínez. Com um a mais, o Corinthians dominou o confronto e venceu novamente o rival, desta vez por 2 a 0, com gols de Matheus Bidu e Gustavo Henrique.

Agora, o Timão espera o sorteio da próxima fase da Copa do Brasil para saber quem irá enfrentar nas quartas de final. Athletico-PR, Atlético-MG, Fluminense, Botafogo, Bahia, Vasco e são os clubes já classificados.