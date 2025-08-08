O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) manteve a suspensão de Dudu, atacante do Atlético-MG, por ofensas direcionadas a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, de seis partidas, que serão cumpridas no Campeonato Brasileiro.

Leila rebate vaias e defende permanência de Abel no Palmeiras: 'Inadmissível'

Além da suspensão, o atacante arcará com multa de R$ 90 mil. Vale lembrar que Dudu já cumpriu três partidas (Palmeiras, Flamengo e Red Bull Bragantino), e permancerá afastado dos confrontos contra Vasco, Grêmio e São Paulo.

Anteriormente, o jogador conseguiu efeito suspensivo e atuou na classificação do Atlético-MG diante do Flamengo, nas penalidades, que garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Na ocasião, o jogador entrou no decorrer da segunda etapa e permaneceu por pouco menos de 20 minutos em campo.

A defesa do atleta contestou a demora na resposta do efeito suspensivo, além da relação entre Renata Mendonça, auditora do STJD, com representantes jurídicos de Leila Pereira. Nas últimas semanas, uma foto da profissional ao lado de advogadas da mandatária circulou nas redes sociais.

A reportagem apurou que o estafe de Dudu não irá se pronunciar publicamente a respeito da punição. Nos bastidores, o jogador se mostrou bastante incomodado com a decisão, mesmo após a classificação na competição nacional.

Relembre a polêmica entre Leila e Dudu

A presidente do Palmeiras moveu uma ação contra o atacante, atualmente no Atlético-MG, após ofensas feitas pelo jogador nas redes sociais. O processo, iniciado ainda em janeiro de 2025, pedia R$ 500 mil por danos morais, segundo documento ao qual a reportagem teve acesso.

O episódio ocorreu no início do ano, e a dirigente entendeu que as declarações extrapolaram o campo esportivo. A medida judicial é mais um capítulo na relação conturbada entre Dudu e o Palmeiras, que já havia se desgastado durante o processo de saída do jogador no fim de 2024.

Na ocasião, Leila Pereira disse que Dudu "saiu pela porta dos fundos", enquanto o jogador rebateu com uma foto em suas redes sociais com "o caminhão estava pesado e me mandaram sair pela porta dos fundos! Minha história foi gigante e sincera, diferente da sua senhora Leila Pereira. Me esquece. VTNC."