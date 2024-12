Rebeca Andrade, eleita mulher do ano, faz ensaio de fotos luxuoso; veja

A maior de todas. Rebeca Andrade fez um ensaio de fotos para revista GQ Brasil, após a mesma elegê-la a "mulher do ano" em 2024. A ginasta teve um ano extremamente vitorioso, principalmente nas Olimpíadas de Paris, onde conquistou quatro medalhas olímpicas. Em vídeo nas redes sociais, a revista compartilhou bastidores do ensaio.

Paris 2024 colocou Rebeca no topo do esporte mundial

Se alguém ainda duvidava do talento de Rebeca Andrade, as Olimpíadas de Paris encerraram a discussão. O desempenho da brasileira foi excelente e contou com medalhas inéditas que contribuíram para uma campanha histórica da ginástica artística do Brasil.

Rebeca Andrade posa com troféu de "Mulher do ano", pela GQ (Foto: Divulgação/GQ)

Na capital francesa, Rebeca conquistou a inédita medalha na disputa por equipes, ao lado de Jade Barbosa, Lorrane Oliveira, Júlia Soares e Flávia Saraiva. Com o bronze, o Brasil subiu ao pódio olímpico pela primeira vez nesta prova. Além disso, Andrade ainda faturou a prata no salto, no individual geral e o ouro no solo, quando superou Simone Biles.

Após um período de indecisão sobre o futuro, Rebeca Andrade decidiu participar de mais um ciclo olímpico. A atleta renovou seu contrato com o Flamengo de olho na participação nas Olimpíadas de Los Angeles, em 2028. A ginasta ainda foi recebeu o "Troféu Rei Pelé", de melhor atleta do ano, o Prêmio Brasil Olímpico.