Declaração de jogador do Corinthians após derrota revolta torcedores: 'Não dá'
Timão foi derrotado na Neo Química Arena
Após a derrota por 2 a 0 para o Coritiba, na Neo Química Arena, Matehus Bidu deu uma declaração que não foi bem recebida pela torcida do Corinthians. O lateral mencionou os últimos títulos conquistados na tentativa de amenizar a pressão sobre os jogadores. Confira a declaração que gerou polêmica nas redes sociais:
- Ah, futebol é assim, né? Nem sempre, quando o resultado é positivo, a torcida tem o direito de criticar, eles pagam ingresso, mas também não esquecer tudo que a gente fez nesses últimos 8 meses. A gente entregou dois títulos, a equipe veio bem consistente. Infelizmente são 4 jogos que a gente também não espera o resultado negativo. A gente se frustra bastante, porque a gente trabalha, a gente se doa no dia a dia e, infelizmente, tem noite que nada vai dar certo, hoje foi uma noite delas - declarou em zona mista.
Torcedores do Corinthians reprovam fala de Bidu
Após a repercussão negativa da declaração, Bidu usou suas redes sociais para esclarecer a intenção por trás de sua fala e se retratar com o torcedor.
- Eu quis dizer que o que conquistamos está marcado na história, algo inesquecível, mas que não é motivo para pararmos no tempo. De cabeça quente, após um jogo muito abaixo, posso ter me expressado mal. Já viramos a página. É hora de trabalhar mais e falar menos - esclareceu o lateral do Corinthians.
Torcida corintiana protesta após derrota para o Coritiba
Ao término da partida, gritos de protesto vindos de um dos setores das torcidas organizadas foram direcionados ao campo. Cabe ressaltar que, antes da derrota, o Timão havia sido eliminado no Paulistão pelo Novorizontino, fora de casa.
"Ôooo, ou joga por amor ou joga por terror"
"Honra a camisa, de vagabundo o Corinthians não precisa"
📆Próximos jogos:
Com a derrota, o Corinthians aparece na oitava posição (caiu cinco colocações), com sete pontos, duas vitórias, um empate e duas derrotas. A equipe marcou cinco gols e sofreu outros cinco.
Agora, o Timão enfrenta o Santos, no próximo domingo (15), na Vila Belmiro; a Chapecoense, no dia 19, na Arena Condá; e o Flamengo, no dia 22, novamente na Neo Química Arena, todas as partidas pelo Campeonato Brasileiro.
