Fora de Campo

Gol de Memphis em Cruzeiro x Corinthians enlouquece web: 'Estrela'

Equipes se enfrentam pela semifinal da Copa do Brasil

Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/12/2025
22:05
Memphis em Cruzeiro x Corinthians, no Mineirão, pela semifinal da Copa do Brasil (Foto: Clayton Carvalho Fernandes/Pera Photo Press/Gazeta Press)
Memphis em Cruzeiro x Corinthians, no Mineirão, pela semifinal da Copa do Brasil (Foto: Clayton Carvalho Fernandes/Pera Photo Press/Gazeta Press)
O Corinthians começou no ataque o confronto contra o Cruzeiro, desta quarta-feira (10), no Mineirão, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Logo no início da partida, a equipe paulista conseguiu balançar as redes com o atacante Memphis.

O cronômetro marcava 22 minutos, quando o próprio camisa 10 acha um passe para Breno Bidon, no meio de campo, que abriu o campo para o Timão. Na sequência, Carrillo foi acionado pela ponta direita e achou Yuri Alberto, na área, com um cruzamento.

O camisa 9 escorou para o meio da área, onde estava Memphis, que acompanhou toda a jogada para concluí-la em gol. Nas redes sociais, torcedores do Corinthians foram à loucura com o gol do astro holandês. Veja a repercussão abaixo:

