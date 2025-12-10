Gol de Memphis em Cruzeiro x Corinthians enlouquece web: 'Estrela'
Equipes se enfrentam pela semifinal da Copa do Brasil
- Matéria
- Mais Notícias
O Corinthians começou no ataque o confronto contra o Cruzeiro, desta quarta-feira (10), no Mineirão, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Logo no início da partida, a equipe paulista conseguiu balançar as redes com o atacante Memphis.
➡️ Escalação do Corinthians agita torcedores na web: 'Agora é rezar'
O cronômetro marcava 22 minutos, quando o próprio camisa 10 acha um passe para Breno Bidon, no meio de campo, que abriu o campo para o Timão. Na sequência, Carrillo foi acionado pela ponta direita e achou Yuri Alberto, na área, com um cruzamento.
O camisa 9 escorou para o meio da área, onde estava Memphis, que acompanhou toda a jogada para concluí-la em gol. Nas redes sociais, torcedores do Corinthians foram à loucura com o gol do astro holandês. Veja a repercussão abaixo:
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias