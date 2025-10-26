Torcedores se impressionam com lance de Mbappé contra o Barcelona: 'Insano'

O Real Madrid começou o primeiro "El Clássico" da temporada pressionando o Barcelona e abriu o placar com Kylian Mbappé, aos 20 minutos da primeira etapa. Com um bonita assistência de Jude Bellingham, o atacante francês mostrou seu faro de gol e impressionou os torcedores nas redes sociais.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Jogando diante de sua torcida, o Real Madrid não tomou conhecimento do rival e balançou as redes em quatro oportunidades, no entanto, dois gols foram anulados por impedimento. Ainda no primeiro tempo, Fermín López empatou para o Barcelona. Porém, Jude Bellingham aproveitou uma sobra na área e colocou os merengues novamente à frente no placar.

Nas redes sociais, os internautas destacaram o gol marcado por Kylian Mbappé. Segundo um dos torcedores, o atacante francês se adaptou muito bem jogando centralizado pelo Real Madrid. Confira abaixo.

continua após a publicidade

Tradução: A inteligência de Mbappé como atacante de linha 9 é de elite. Ele faz a corrida correta todas as vezes e é sempre uma ameaça sem a bola. É admirável como ele adaptou seu jogo centralmente. A maioria dos atacantes tenta jogar como verdadeiros 9s e inevitavelmente falha.

Tradução: Podemos falar primeiro sobre a assistência de Bellingham? Absolutamente insano. Finalização insana de Mbappé também

Tradução: Mbappé está vivendo seu sonho

Tradução: Mbappé é o melhor finalizador do mundo

Tradução: Mbappé Bola de Ouro 2026 estaremos lá

Com o resultado parcial, o Real Madrid vai se isolando na liderança de LaLiga, com 27 pontos somados. Já o Barcelona, vai conhecendo sua segunda derrota na competição e segue na vice-liderança, com 22 pontos.

continua após a publicidade