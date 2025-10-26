Atuação de ex-Flamengo chama a atenção de europeus: 'Bola de Ouro'
Wesley foi um dos destaques da vitória da Roma
Neste domingo (26), a Roma venceu heroicamente o Sassuolo por 1 a 0 e assumiu a vice-liderança da Serie A italiana. Em um jogo intenso e equilibrado, a equipe de Gian Piero Gasperini contou com um gol de Paulo Dybala para garantir o resultado. Além do argentino, outro destaque foi Wesley, que teve grande atuação e foi amplamente elogiado pelos torcedores nas redes sociais.
O jovem brasileiro foi escalado em uma função tática diferente. Gasperini optou por utilizá-lo mais avançado, atuando como ala. Durante o confronto, Wesley alternou entre os dois lados do campo – começou na direita e terminou na esquerda – e manteve um bom nível de desempenho em ambas as posições. Sua entrega e intensidade chamaram atenção da torcida, especialmente em um jogo decisivo para a Roma alcançar o segundo lugar no campeonato.
Veja a reação dos torcedores da Roma
Tradução: "Wesley, eu tive que me levantar e aplaudir esta performance."
Tradução: "Comparado às outras contratações, o Wesley é de Bola de Ouro, não vamos brincar."
Tradução: "O Wesley, até agora, é a contratação que mais me convenceu, belo jogador."
Tradução: "Wesley muito bom, quando ele entender que o pé dele é o esquerdo, ele alcançará a perfeição"
Tradução: "Grande partida do Wesley."
Tradução: "Wesley é o nosso melhor
Tradução: "O Wesley é nosso melhor lateral-esquerdo kkk"
Tradução: "Hoje o Wesley me surpreendeu. Bela partida dele."
Tradução: "Wesley magistral"
Tradução: "Hoje, sem dúvidas, a melhor atuação do Wesley. Ele está crescendo cada vez mais"
Com o triunfo, a Roma chegou à vice-liderança da Serie A e manteve a sequência positiva no torneio – são quatro vitórias nos últimos cinco jogos. O resultado também marca uma reação importante, já que o time vinha de duas derrotas consecutivas, para o Viktoria Plzen e a Inter de Milão. A equipe volta a campo na próxima rodada buscando manter o embalo e seguir próxima do líder.
