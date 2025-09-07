Europeus reagem à atitude de Yamal com rival do Real Madrid: ‘Vergonhoso’

Os europeus repercutiram muito uma atitude de Lamine Yamal com um rival do Real Madrid durante a partida entre Espanha x Turquia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. O duelo aconteceu neste domingo (7), e terminou em goleada espanhola por 6 a 0.

continua após a publicidade

Pedri (2x), Merino (3x) e Ferrán Torres foram os autores dos gols da partida entre Espanha e Turquia, que marcou o primeiro duelo entre as joias Lamine Yamal e Arda Güler por suas respectivas seleções. O clima entre os dois não ficou nada amistoso, inclusive.

➡️Ídolo do Flamengo diz que jogou mais que Mbappé, Lewandowski e Gabigol

Durante a partida, Yamal ficou na frente do rival do Real Madrid, e Güler não gostou nem um pouco. O Turco empurrou o espanhol, e a cena movimentou demais as redes sociais na Europa. Yamal ainda ficou rindo da situação e a atitude dividiu opiniões. Alguns acharam graça da situação, mas outros se incomodaram com a jovem estrela. Veja abaixo.

continua após a publicidade

Lamine Yamal em ação pela seleção espanhola (Foto: Reprodução/X/@SEFutbol)

Veja atitude de Yamal com joia do Real Madrid e reação da web

Tradução: Diga a Lamine para recuar, é a bola dos güler, não estou surpreso, apenas mais um ato vergonhoso de Lamine

Tradução: Türkiye recebeu uma cobrança de falta e Lamine Yamal ficou na frente da bola para perder tempo e todos os haters disseram que Arda Güler começou.

Tradução: Jogue sua bola, não se exiba

Vitória espanhola

Fora de casa, os espanhóis não se intimidaram com o lotado Konya Büyükşehir Arena, na cidade de Cônia, e construíram coletivamente o resultado. Aplicando pressão desde o minuto inicial, a seleção comandada por Luis de la Fuente esteve muito sólida na troca de passes, especialmente no campo do adversário, e aproveitaram as (muitas) oportunidades criadas – no que poderia ter sido um placar ainda maior.

continua após a publicidade

A válvula de escape dos turcos foi o meio-campista Arda Güler, que até movimentou o jogo com algumas chances, mas não suficientes para evitar o atropelo dos visitantes. Com a vitória, a Espanha se consolidou na liderança do Grupo E das Eliminatórias da Copa do Mundo.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O jogo foi marcado pela atitude de Lamine Yamal com seu rival do Real Madrid, Arda Guler. A disputa marca um dos duelos entre craques de uma geração. Em dado momento, muitos pensaram que poderia tornar uma reedição de Messi x Cristiano Ronaldo.