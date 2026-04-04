Reação de jogadores após cavadinha em clássico argentino choca: 'Loucura'

Em um dos duelos mais intensos do futebol sul-americano, o clássico entre Independiente e Racing ganhou contornos inacreditáveis neste sábado (4), no Estádio Libertadores de América, pela 12ª rodada do Campeonato Argentino.

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Com o jogo travado e o placar ainda zerado, o momento decisivo veio em forma de pênalti para o Racing. Na cobrança, o atacante Adrián Martínez tentou uma cavadinha, mas o que era para ser um lance de ousadia virou um dos episódios mais constrangedores do clássico: a bola simplesmente foi para fora.

Provocação que inflamou o clássico

Se o erro já seria suficiente para gerar críticas, o que veio na sequência elevou ainda mais a temperatura. Jogadores do Independiente cercaram Martínez e protagonizaram uma reação considerada por muitos como provocadora, abraços irônicos no atacante após o desperdício.

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Veja o momento:

Nas redes sociais, torcedores não perdoaram o pênalti, e serem provocados em um clássico.

Veja os comentários:

Contexto oposto das equipes

O episódio ganha ainda mais peso pelo momento distinto das equipes. O Independiente, pressionado, entrou em campo precisando desesperadamente da vitória após três jogos sem vencer, ocupando a última posição dentro da zona de classificação do Grupo A.

Independiente x Racing pelo Campeonato Argentino (Foto: Independiente/Reprodução)

Já o Racing vive fase oposta, embalado por uma sequência invicta e confortável dentro da zona de classificação do Grupo B, o que tornava o pênalti uma chance de ouro para encaminhar mais um resultado positivo.

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