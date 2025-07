Reação de jogadores antes de Fluminense x Al-Hilal repercute: ‘Muito triste’

O início da partida entre Fluminense e Al-Hilal, desta sexta-feira (4), pelas quartas de final do Mundial de Clubes, foi marcada por um momento marcante. Antes da bola rolar, os jogadores das duas equipes se enfileiraram para um gesto de 1 minuto de silêncio. A atitude foi em homenagem ao jogador Diogo Jota, jogador do Liverpool e da seleção portuguesa, que faleceu na última quinta-feira (4).

O atacante e seu irmão, André Silva, do Penafiel, de Portugal, morreram em um acidente de carro na província de Zamora, no noroeste da Espanha. Segundo a imprensa local, o acidente ocorreu no quilômetro 65 da rodovia A-52, na região de Sanabria. Durante uma tentativa de ultrapassagem, um dos pneus do veículo estourou, de modo que fez o automóvel sair da pista. Logo após, o automóvel pegou fogo, segundo informações da Guarda Civil.

No confronto entre Al-Hilal e Fluminense, os jogadores João Cancelo e Ruben Neves, companheiros de Jota na seleção portuguesa, se emocionaram com o um minuto de silêncio. O fato repercutiu nas redes sociais. Internautas lamentaram o ocorrido com o atleta do Liverpool e se tocaram com as imagens de emoção dos amigos. Veja abaixo: