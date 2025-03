A medalhista olímpica Rayssa Leal participou do desfile feminino de outono-inverno da Louis Vuitton na última segunda-feira (10). Como acessório, a atleta usou uma bolsa da grife avaliada em R$ 29 mil. A medalhista é 'Friend of the House' da Louis Vuitton. Além dela, a atriz Valentina Herszage, estrela do filme 'Ainda Estou Aqui', vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional, também participou do evento e tirou fotos com a atleta.

A bolsa de Rayssa Leal custa R$29.800 e está disponível em apenas duas lojas do brasil. A peça é uma LV Biker PM e faz parte da coleção primavera-verão de 2025, assinada pelo estilista francês Nicolas Ghesquière. A bolsa é feita com couro cordeiro e acabamento granulado em couro, além de detalhes em couro liso. O desfile lançou a Coleção Feminina Outono-Inverno 2025 de Nicolas Ghesquière

Rayssa Leal e Valentina Herszage (Foto: Reprodução/Instagram)

Durante o evento, Rayssa Leal postou um vídeo com Valentina Herszage para a "Vogue". A atleta deu dicas para a atriz, que assistia o desfile pela primeira vez. Herszage usava o mesmo modelo de bolsa que Rayssa Leal. A atleta postou um story no Instagram, com legenda fazendo referência ao filme vencedor do Oscar.

Outras participações de Rayssa Leal no desfile

Em outubro de 2024, a atleta acompanhou a Louis Vuitton na Paris Fashion Week. Na ocasião, Rayssa Leal usou uma bolsa de luxo da grife de R$ 20 mil. Além de Rayssa Leal, os atletas Jude Bellingham (futebol) e Tyshawn Jones (skate) também são 'Friend of the House' da Louis Vuitton, uma espécie de embaixadores da marca de luxo.