Raphinha? Yamal? Dembélé? IA crava vencedor da Bola de Ouro

Raphinha, Yamal e Dembélé são os principais candidatos a vencer a Bola de Ouro, considerada a maior premiação individual do futebol. O evento acontece nesta segunda-feira (22), e o Lance! consultou uma inteligência artificial para saber quem será o vencedor.

O último brasileiro a vencer a premiação foi Kaká, em 2007, depois de grande temporada no Milan. De acordo com a previsão da Meta IA, a espera vai acabar em 2025, já que Raphinha será considerado o melhor jogador do mundo. No futebol feminino, a inteligência artifical cravou que a espanhola Aitana Bonmati levará o prêmio para casa.

Aos 28 anos, Raphinha vive o melhor momento de sua carreira. Na temporada 24/25, que será levada em consideração na disputa do prêmio, o atacante marcou 39 gols e deu 25 assistências. O Barcelona foi campeão da La Liga e parou nas semifinais da Champions League.

Troféu do Bola de Ouro, que será entregue ao vencedor em evento no dia 22 de setembro (Foto: Divulgação)

Premiação da Bola de Ouro

Nesta segunda-feira (22), Paris será o centro do futebol mundial. A cidade recebe a 69ª edição da cerimônia da Bola de Ouro organizada pela revista France Football, uma das premiações mais tradicionais e cobiçadas do esporte.

O prêmio considera o desempenho dos atletas na temporada 2024/25, com votos encerrados no fim de agosto. Desde 2022, a Bola de Ouro passou a seguir o calendário europeu – de um segundo semestre ao primeiro do ano seguinte – e tem seus vencedores definidos por jornalistas dos 100 países mais bem colocados no ranking da Fifa.

São 13 troféus na noite, e os seis principais são os de Melhor Jogador, Melhor Jogadora, Troféu Kopa, Treinador do Ano (feminino), treinador do ano (masculino) e Trófeu Yashin.

