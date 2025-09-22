menu hamburguer
Fora de Campo

Raphinha? Yamal? Dembélé? IA crava vencedor da Bola de Ouro

Último brasileiro a vencer foi Kaká, em 2007, quando estava no Milan

Bola de Ouro exposta (Foto: AFP)
imagem cameraBola de Ouro exposta (Foto: AFP)
Avatar
Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado por Leonardo Damico,
22/09/2025
06:10
  • Matéria
  • Mais Notícias

Raphinha, Yamal e Dembélé são os principais candidatos a vencer a Bola de Ouro, considerada a maior premiação individual do futebol. O evento acontece nesta segunda-feira (22), e o Lance! consultou uma inteligência artificial para saber quem será o vencedor.

O último brasileiro a vencer a premiação foi Kaká, em 2007, depois de grande temporada no Milan. De acordo com a previsão da Meta IA, a espera vai acabar em 2025, já que Raphinha será considerado o melhor jogador do mundo. No futebol feminino, a inteligência artifical cravou que a espanhola Aitana Bonmati levará o prêmio para casa.

➡️Saiba quem é o único brasileiro com poder de voto na Bola de Ouro

Aos 28 anos, Raphinha vive o melhor momento de sua carreira. Na temporada 24/25, que será levada em consideração na disputa do prêmio, o atacante marcou 39 gols e deu 25 assistências. O Barcelona foi campeão da La Liga e parou nas semifinais da Champions League.

Troféu do Bola de Ouro, que será entregue ao vencedor em evento no dia 22 de setembro
Troféu do Bola de Ouro, que será entregue ao vencedor em evento no dia 22 de setembro (Foto: Divulgação)

Premiação da Bola de Ouro

Nesta segunda-feira (22), Paris será o centro do futebol mundial. A cidade recebe a 69ª edição da cerimônia da Bola de Ouro organizada pela revista France Football, uma das premiações mais tradicionais e cobiçadas do esporte.

O prêmio considera o desempenho dos atletas na temporada 2024/25, com votos encerrados no fim de agosto. Desde 2022, a Bola de Ouro passou a seguir o calendário europeu – de um segundo semestre ao primeiro do ano seguinte – e tem seus vencedores definidos por jornalistas dos 100 países mais bem colocados no ranking da Fifa.

São 13 troféus na noite, e os seis principais são os de Melhor Jogador, Melhor Jogadora, Troféu Kopa, Treinador do Ano (feminino), treinador do ano (masculino) e Trófeu Yashin.

Raphinha, Yamal e Dembélé são os principais candidatos a vencer o prêmio de melhor jogador do mundo. De acordo com a Meta IA, os brasileiros podem voltar a sorrir com a premiação tão aguardada pelo mundo do futebol.

