O Santos venceu o Cruzeiro por 3 a 0 na última rodada do Campeonato Brasileiro, quando Neymar e Gabigol permaneceram por um longo período conversando no gramado após o apito final. Os dois são frequentemente vistos juntos, já que Rafaella Santos, irmã do camisa 10 santista, é esposa do atacante.

continua após a publicidade

Com o anúncio da chegada de Gabigol no Santos, por empréstimo de uma temporada, o nome de Rafaella Santos, irmã de Neymar, passou a ser muito celebrado por internautas. Na web, a influenciadora foi celebrada como "pivô" da contratação do camisa 9.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Cunhado de Neymar, Gabigol vive relacionamento firme com Rafaella Santos

Durante participação no programa "Bru Na Cozinha", apresentado por Bruna Biancardi, namorada de seu irmão Neymar, Rafaella Santos compartilhou detalhes sobre a rotina com Gabigol e os desafios de se relacionar com um atleta profissional.

continua após a publicidade

— É basicamente aquela vida de casado que eu imaginei que não ia ter. Estou aprendendo, mas assim é gostoso. A gente começa a conhecer um ao outro e o nosso relacionamento hoje tá outra coisa, está maravilhosamente bem

A história do romance entre o Rafaella e Gabriel Barbosa é longa. Tudo começou em 2015, quando começaram os rumores de um possível affair entre o atleta e a influenciadora, que só foram confirmados oficialmente em 2017. No período, o casal compartilhou momentos juntos com os fãs nas redes sociais e se declararam apaixonados. Contudo, de lá pra cá, o romance colecionou oscilações e, entre idas e vindas, finalizaram a união em setembro de 2023. No início de 2025, eles voltaram a se relacionar e seguem firmes até então.

continua após a publicidade

Cunhado de Neymar, Gabigol vive relacionamento firme com Rafaella Santos (Foto: Reprodução)

Neymar retornou ao Santos no dia 31 de janeiro de 2025, após 12 anos atuando no exterior. Na última temporada, ajudou o time a se livrar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O camisa 10 marcou 11 gols em 30 partidas, mas precisou conviver com quatro lesões, que o impediram de engatar uma sequência maior de jogos pela equipe da Baixada Santista.

Em 2026, o Peixe disputará a Copa Sul-Americana, além do Campeonato Paulista, do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. O elenco santista se reapresenta nesta sexta-feira (2), no CT Rei Pelé, de olho na estreia no estadual, marcada para o dia 10 de janeiro, contra o Novorizontino, na Vila Belmiro.