Logo após garantir vaga no top-10 do próximo ranking mundial de tênis, a número 1 do Brasil, Bia Haddad Maia, foi eliminada nas oitavas de final do WTA 1000 de Wuhan, na China. Nesta quinta-feira (10), a paulista perdeu para a polonesa Magdalena Frech no evento sobre o piso duro.

A brasileira, que tinha 3 a 0 no retrospecto geral contra a adversária, 27ª do mundo, não conseguiu encontrar seu jogo e foi presa fácil, caindo por 6/3 e 6/2 após 1h40min de duração na última partida do dia na quadra central.

A paulistana esteve abaixo por 4 a 0, depois 5 a 1 no primeiro set, conseguiu recuperar uma quebra, teve um 0/30 no 3/5 abaixo, mas a polonesa virou o game e fechou a primeira parcial. Bia fez o primeiro game do segundo set, mas seguiu sendo dominada a seguir, levando cinco games consecutivos, e não conseguiu a virada.

O dia havia começado bem para Bia com as derrotas de Daria Kasatkina e Marta Kostyuk, que garantiram o retorno de Bia Haddad Maia ao top-10 na próxima segunda-feira, primeira vez desde o dia 19 de junho de 2023. Ela obteria seu melhor ranking da carreira caso vencesse hoje.

Com este resultado, Bia terá que obter bons desempenhos nos últimos torneios do ano para se manter entre as dez melhores, uma vez que defende 700 pontos em novembro no WTA Elite Trophy, que não acontece nesta temporada.