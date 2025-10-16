O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho publicou um registro ao lado da atriz Debora Bloch, intérprete da personagem Odete Roitman, da novela "Vale Tudo", da TV Globo. Na postagem, o ídolo do futebol brasileiro de 45 anos fez uma brincadeira relacionada ao mistério que rodeia a vilã da novela interpretada pela atriz de 62 anos.

Na publicação, Ronaldinho escreveu: "Encontrei a Odete Roitman, está viva". A brincadeira faz referência ao mistério que tem circulado nas redes sociais nas últimas semanas sobre quem teria sido o assassino da personagem na trama.

Ronaldinho Gaúcho ao lado da atriz Debora Bloch, intérprete da personagem Odete Roitman

Quem matou Odete Roitman?

O responsável pelo assassinato de Odete Roitman na novela tem gerado diversas teorias entre os internautas. Na trama de "Vale Tudo", existem cinco suspeitos oficiais pela morte da personagem: Celina (Malu Galli), César (Cauã Reymond), Heleninha (Paolla Oliveira), Marco Aurélio (Alexandre Nero) e Maria de Fátima (Bella Campos).

Ronaldinho Gaúcho, o rei dos rolês aleatórios

A publicação reforça a fama de Ronaldinho na internet como "o rei rolês aleatórios". Esta característica inclusive motivou sua contratação pela Globo para participar da cobertura da próxima Copa do Mundo, que acontecerá nos Estados Unidos, México e Canadá.

O ex-jogador é conhecido por suas participações inusitadas em diversos contextos, como sua presença no programa turco "No Limite", onde participou de uma partida de futebol de areia, e também quando teve aulas sobre como fazer charutos na China.