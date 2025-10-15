‘Quem matou Odete Roitman?’: Corinthians promove ação contra feminicídio

"Quem matou Odete Roitman?", a pergunta que mobiliza fãs da novela 'Vale Tudo', da TV Globo, serviu como inspiração para uma campanha promovida pelo Corinthians para o duelo contra o Santos, nesta quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.

O clube alvinegro estampará a inscrição com nome de diversas mulheres para propor uma reflexão sobre o feminicídio no Brasil. A campanha visa buscar inspiração na ficção para alertar a um problema real. Segundo a Organzição Mundial da Saúde (OMS), somente em 2024, 1.492 mulheres foram mortas no Brasil, a quinta maior taxa do mundo.

A partida entre Corinthians e Santos terá transmissão da TV Globo. O jogo será exibido após um capítulo da novela "Vale Tudo", que está em sua última semana. Na trama, a vilã Odete Roitman, interpretada por Débora Bloch, foi assassinada, e a polícia busca o assassino.

- Com a campanha, o Corinthians reforça seu compromisso histórico com causas sociais e com o uso do esporte como plataforma de transformação. A ação convida torcedores, mídia e sociedade a refletirem sobre o significado da pergunta “Quem matou?”, para que, um dia, ela volte a ser apenas uma lembrança da ficção, e não parte da nossa triste realidade - declarou o Corinthians em publicação.

Timão promove campanha criativa para chamar atenção sobre feminicídio no duelo contra o Santos <br>(Foto: Divulgação/Corinthians)

Duelo decisivo

Timão e Santos se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. Os comandados de Dorival ocupam a 12ª colocação na tabela do Brasileirão, enquanto o Alvinegro Praiano está na 16ª posição.