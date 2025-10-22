Argentinos se revoltam com arbitragem em Flamengo x Racing: 'Era gol'

O Flamengo venceu o Racing por 1 a 0, nesta quarta-feira (22), no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. Na ocasião, os torcedores do clube argentino se revoltaram com uma marcação polêmica do árbitro Jesús Valenzuela, da Venezuela.

A polêmica aconteceu durante a segunda etapa. O cronômetro marcava 11 minutos, quando em um escanteio, Sosa subiu mais alto que Carrascal para cabecear. O arremate do zagueiro do Racing terminou dentro do gol, porém, Valenzuela marcou uma falta na disputa com o camisa 15 do Flamengo.

Nas redes sociais, os torcedores do clube argentino se revoltaram com a decisão. Caso a falta não tivesse sido marcada, o Flamengo teria saído atrás do placar. Veja a repercussão abaixo:

Tradutor: "Como isso pode ser falta? Agora você literalmente não pode pular para cabecear a bola. Era o gol do Racing. Louco!!!!!".

Tradutor: "A falta que ele marcou em Sosa para impedir que o gol fosse validado para o Racing. Árbitro horrível. Um jogador formado na casa, como sempre foi".

Tradução: "A falta que o Valenzuela cobrou na área do Flamengo. Poderia ter sido gol do Racing".

Tradução: "A bola termina dentro do gol, mas Valenzuela marcou falta do Sosa".

Como foi Flamengo x Racing?

Texto por: Lucas Bayer

O Flamengo foi quem esteve perto de abrir o placar no primeiro tempo. A primeira grande chance de gol foi aos 16 minutos. Em triangulação entre Alex Sandro, Carrascal e Arrascaeta, o colombiano finalizou com força na meta adversária, mas parou no goleiro. Foi pelo lado esquerdo, aliás, que o time Filipe Luís buscou grande parte das jogadas. Já nos acréscimos, Carrascal bagunçou a defesa argentina e cruzou. Pedro, com malabarismo, mandou a bola no gol, mas Cambeses espalmou para fora.

O Racing, que se fechou atrás com uma linha de cinco defensores, também saiu para o jogo. A única ameaça de gol foi aos 33', quando Solari, em sobra de escanteio, chutou cruzado, obrigando Rossi a fazer uma grande defesa.

O Flamengo voltou do intervalo ditando o ritmo de jogo. Arrascaeta, no lado esquerdo do campo, chutou cruzado, de fora da área, obrigando o goleiro da Racing a fazer uma defesaça. Apesar das chegadas ao campo adversário, faltou ao time mandante um pouco de capricho para inaugurar o marcar.

Buscando dar mais dinâmica ao ataque, Filipe Luís colocou Plata, Samuel Lino e Bruno Henrique em campo. Lino, poucos minutos após entrar na partida, teve uma chance clara de gol. Mas, assim como seus companheiros, parou em Cambeses, que foi ao chão em seguida.

O Flamengo, com paciência, buscou trabalhar bem a bola, girando de um lado o outro. Foi assim que Pulgar, em um passe com muita categoria, encontrou Samuel Lino. O atacante mandou a bola para o fundo da rede. O árbitro, no entanto, com o auxílio do VAR, anulou por impedimento. O gol saiu aos 40', com Carrascal. O colombiano, em rebote de chute de Bruno Henrique, garantiu a vitória no Maracanã.