Roger Flores elege melhor em campo na vitória do Flamengo contra o Racing

O ex-jogador Roger Flores elegeu o melhor jogador da vitória do Flamengo sobre o Racing, desta quarta-feira (22), no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. Durante a transmissão da partida, pela Globo, o atual comentarista colocou o meia Carrascal como destaque.

O colombiano foi autor do gol da vitória do Rubro-Negro no confronto. Além disso, ele também colocionou momentos de destaque ao longo dos 90 minutos, sendo um dos principais responsáveis pelo domínio do Flamengo na partida.

- Um prêmio mesmo para o Carrascal, para mim, o melhor jogador do Flamengo em campo. Queimou de fora da área, como o Flamengo estava precisando. E ele que dá o passe para o Bruno Henrique, ele assina o melhor em campo, que partida do colombiano - disse Roger Flores.

Como foi Flamengo x Racing?

Texto por: Lucas Bayer

O Flamengo foi quem esteve perto de abrir o placar no primeiro tempo. A primeira grande chance de gol foi aos 16 minutos. Em triangulação entre Alex Sandro, Carrascal e Arrascaeta, o colombiano finalizou com força na meta adversária, mas parou no goleiro. Foi pelo lado esquerdo, aliás, que o time Filipe Luís buscou grande parte das jogadas. Já nos acréscimos, Carrascal bagunçou a defesa argentina e cruzou. Pedro, com malabarismo, mandou a bola no gol, mas Cambeses espalmou para fora.

O Racing, que se fechou atrás com uma linha de cinco defensores, também saiu para o jogo. A única ameaça de gol foi aos 33', quando Solari, em sobra de escanteio, chutou cruzado, obrigando Rossi a fazer uma grande defesa.

O Flamengo voltou do intervalo ditando o ritmo de jogo. Arrascaeta, no lado esquerdo do campo, chutou cruzado, de fora da área, obrigando o goleiro da Racing a fazer uma defesaça. Apesar das chegadas ao campo adversário, faltou ao time mandante um pouco de capricho para inaugurar o marcar.

Buscando dar mais dinâmica ao ataque, Filipe Luís colocou Plata, Samuel Lino e Bruno Henrique em campo. Lino, poucos minutos após entrar na partida, teve uma chance clara de gol. Mas, assim como seus companheiros, parou em Cambeses, que foi ao chão em seguida.

O Flamengo, com paciência, buscou trabalhar bem a bola, girando de um lado o outro. Foi assim que Pulgar, em um passe com muita categoria, encontrou Samuel Lino. O atacante mandou a bola para o fundo da rede. O árbitro, no entanto, com o auxílio do VAR, anulou por impedimento. O gol saiu aos 40', com Carrascal. O colombiano, em rebote de chute de Bruno Henrique, garantiu a vitória no Maracanã.