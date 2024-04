Quem é Vivi Barros, mulher de John Kennedy que terminou a relação após festa na concentração?

Viviane Barros e John Kennedy estavam juntos desde o fim de 2021 (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/04/2024 - 17:43 • Rio de Janeiro (RJ)

Viviane Barros, esposa de John Kennedy, resolveu por um fim ao relacionamento com o atacante do Fluminense. A decisão veio após descobrir que seu marido, junto com outros jogadores, promoveu uma festa no hotel onde o time estava concentrado.

Logo após o anúncio da suspensão do jogador por indisciplina, Vivi postou uma mensagem em suas redes sociais que deu a entender que o seu relacionamento com o atacante do Fluminense chegou ao fim.

- Palavras se vão, mas cicatrizes ficam como testemunhas silenciosas do que foi dito - escreveu a jovem.

O Fluminense comunicou na última terça-feira (23) o afastamento de quatro jogadores por conta dos atos de indisciplina que ocorreram na concentração antes da partida contra o Vasco. Entre os suspensos estão os atacantes John Kennedy e Kauã Elias, e os meias Alexsander e Arthur.

Os quatro atletas convidaram mulheres e deram uma festa no hotel, e o barulho incomodou outros hóspedes.

Após o comunicado, Viviane apagou todos as fotos junto de John Kennedy em seus perfis nas redes sociais.

A jovem de 20 anos é empresária, influenciadora e dona de uma marca de roupas. Assim, Viviane já acumula mais de 121 mil de seguidores em suas redes.

John Kennedy e Vivi estavam juntos desde 2021, e são pais de Vallentina, de um ano. O atacante do Tricolor também é pai de um menino, de três anos.

John Kennedy e Viviane Barros são pais de Vallentina, de apenas um ano (Foto: Reprodução / Instagram)

O casal é conhecido pelas suas idas e vindas, e já terminaram outras vezes. A influenciadora já desconfiou de outras supostas traições do atacante, e já foi alertada por pessoas próximas.