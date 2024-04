Saiba quem é Laura Celia Valk, nova namorada de Bellingham, do Real Madrid

Bellingham estaria namorando a modelo Laura Celia Valk (Foto: Reprodução/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/04/2024 - 07:00 • Madri (ESP)

Craque do Real Madrid, o meia Jude Bellingham está namorando a influenciadora Laura Celia Valk. De acordo com o jornal "The Sun", o casal têm passado os últimos fins de semana na casa do jogador, em Madri. O Lance! te conta um pouco mais sobre a modelo holandesa de 25 anos.

De acordo com o jornal "Daily Mail", Laura Celia Valk estudou na Universidade de Ciências Aplicadas de Amsterdã e divide o tempo entre Espanha e França ao longo do ano. Ela é modelo da agência "The Four Models", e possui uma própria empresa de consultoria em redes sociais.

Laura já foi flagrada em alguns jogos do Real Madrid na torcida por Bellingham. O mais recente foi a vitória do clube contra o Athletic Bilbao, por 2 a 0, no fim de março. Os dois se seguem nas redes sociais. Segundo o "The Sun", a modelo estaria "completamente apaixonada" pelo jogador.

Revelado pelo Birmingham-ING, Bellingham despontou para o futebol mundial no Borussia Dortmund nos últimos anos, até ser comprado pelo Real Madrid, em 2023. O meia inglês de 20 anos já chegou como titular do time de Carlo Ancelotti e soma 21 gols em 36 jogos na atual temporada.