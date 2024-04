Ex-Cruzeiro é afastado de time uruguaio por flertar com namorada de companheiro de equipe

Samudio ficou conhecido no Brasil por sua passagem no Cruzeiro em 2014 (Foto: Mauro Horita/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/04/2024 - 11:32 • Montevidéu (URU) • Atualizada em 25/04/2024 - 12:40

O Liverpool do Uruguai afastou o lateral-esquerdo paraguaio Miguel Samudio, de 37 anos, por flertar com a namorada do zagueiro Ignacio Rodríguez, de 20, companheiro de equipe, segundo informação da imprensa local publicada pelo "O Globo".

Samudio, conhecido no Brasil por sua passagem no Cruzeiro em 2014 e um dos destaques no Liverpool na temporada passada, enviou mensagens com pretensões de ter um vínculo afetivo com a namorada de Ignacio, ainda de acordo com a imprensa local. Já o técnico Emiliano Alfaro não revelou o motivo do afastamento, mas garantiu que a decisão partiu dele.

- É uma questão particular e pessoal. A decisão é tomada 100% por mim, acompanhada pelo clube e apoiada pelo presidente. Nós decidimos que ele não fará parte da primeira equipe. Ele tem contrato e deverá resolver sua situação com o clube. Não vou dar detalhes porque é um assunto pessoal e não compete a mim - disse o treinador ao canal DSports, do Uruguai.

Samudio, que tem contrato até o final de 2024, passou a treinar separado e integrar a terceira equipe do Liverpool. Ele era titular absoluto e foi peça importante no primeiro título do Liverpool na história do Campeonato Uruguaio, em 2023. Na temporada passada, o lateral disputou 40 partidas pelo time e marcou dois gols.

O último jogo de Samudio pelo Liverpool foi no dia 11 deste mês, na derrota para o Palmeiras por 3 a 1, no Allianz Parque, pela Copa Libertadores.