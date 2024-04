Fluminense ganha concorrente de peso por Thiago Silva

Thiago Silva (Foto: Ben Stansall/AFP)







Publicada em 25/04/2024 - 11:12 • Milão (ITA)

Na mira do Fluminense, Thiago Silva, zagueiro de 39 anos do Chelsea, foi procurado por mais clubes da Europa fazendo o Tricolor carioca ter concorrentes para adquirir o jogador da Seleção Brasileira. De acordo com o jornal espanhol 'AS', o jogador é desejado por clube que já defendeu no passado, além de outros ingleses.

O clube citado para disputar a contratação com o atual campeão da América é o Milan, time que o defensor jogou durante 3 anos, de 2009 a 2012, antes de integrar o PSG. Além dos clubes europeus, o jornal também citou Estados Unidos ou Arábia Saudita como possíveis horizontes para o brasileiro na próxima janela.

Thiago Silva iniciou sua trajetória na Europa sendo multicampeão por Milan, PSG e Chelsea, o zagueiro é prioridade para o setor defensivo do time de Fernando Diniz, onde a equipe possui mais carências. O atleta ficará livre no mercado a partir do dia 1º de julho deste ano e um retorno ao Brasil é desejado pelo jogador.