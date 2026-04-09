Quem é João Pedro Sgarbi, que estava ao lado de pentacampeões mundiais nos EUA

Um dos nomes mais promissores que despontam no jornalismo esportivo, João Pedro Reis Sgarbi é comentarista do programa "Jogo Aberto", da Band. O jovem também faz muito sucesso na internet, falando de futebol de forma simples e direta. O jornalista também nunca escondeu seu time do coração, o São Paulo.

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Nos últimos dias, ele esteve nos Estados Unidos acompanhando os amistosos da Seleção Brasileira e apareceu nos bastidores ao lado de nomes como Denílson e Ronaldo. Esse tipo de presença mostra o momento que ele vive hoje, cada vez mais inserido em ambientes importantes do esporte.

A história dele na TV começou em 2021, quando foi escolhido em um reality que revelou um novo comentarista para o programa. Desde então, foi ganhando espaço aos poucos, participando dos debates e se firmando no elenco.

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João Pedro Sgarbi (Foto: Divulgação)

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O crescimento tem muito a ver com a forma como ele se comunica. João Pedro fala de futebol de um jeito que o público entende, sem complicar, e isso aproxima quem está assistindo. Além disso, ele vem aparecendo mais, participando de eventos e estando presente em diferentes lugares do meio esportivo.

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Entre o estúdio e os bastidores do esporte, João Pedro vai ampliando sua presença e se inserindo em espaços cada vez mais relevantes.

Gabriel Martinelli enxerga Brasil como favorito para vencer a Copa do Mundo

— Na minha opinião, a gente é o favorito. A gente ali dentro sabe da nossa qualidade, a gente confia no nosso potencial. Não importa o que as pessoas falam por fora, porque ninguém está ali no dia a dia com a gente, ninguém sabe o tanto que a gente quer — iniciou Gabriel Martinelli, acrescentando:

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— É que o futebol é uma coisa muito engraçada. Todo mundo acha que entende e todo mundo dá opinião e todo mundo tem o direito. Cada um tem o direito de falar o que quiser, mas não é todo mundo que entende. A gente tem que mostrar o nosso futebol dentro de campo, manter a calma. A gente está confiante, cabeça no lugar. Não levar como pressão de ir para uma Copa, que tem que ganhar. A gente tem que ir tranquilo, sabemos da nossa responsabilidade. Vamos fazer o nosso papel — concluiu.