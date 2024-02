Quanto Bambam recebeu para lutar com Popó no Fight Musical Show?

Nocauteado em apenas 36 segundos por Popó na luta principal da noite do Fight Musical Show, Kleber Bambam tem motivos para comemorar. Afinal, ele receberá uma fortuna pela participação no evento.



Antes mesmo de subir ao ringue, Bambam anunciou que ganharia mais para lutar com Acelino Popó Freitas do que seu prêmio de campeão da primeira edição do Big Brother Brasil (BBB).



