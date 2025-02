O Atlético Mineiro superou o Tocantinópolis por 2 a 0 no estádio João Ribeiro, em Tocantinópolis, pela Copa do Brasil, mas o que mais chamou atenção aconteceu após o duelo e veio a tona no vídeo de batido, publicado na GaloTV. O atacante Deyverson viralizou tomando banho com um copo de água descartável, deixando aparente as dificuldades estruturais do estádio em Tocantinópolis.

O estádio enfrentou problemas como a interrupção do fornecimento de energia elétrica durante o intervalo da partida. Deyverson, conhecido por sua personalidade extrovertida, abordou o incidente com humor em suas redes sociais. “Tem gente que reclama de barriga cheia, aquele banho na raça. Banho com copinho”, expressou.

Adversário do Atlético-MG na segunda fase da Copa do Brasil será conhecido nesta quarta-feira (19)

Apesar dos contratempos, o Atlético avançou para a segunda fase da Copa do Brasil. O adversário do Atlético-MG na segunda fase da Copa do Brasil será conhecido nesta quarta-feira (19), com a partida entre Independência (AC) e Manaus, em Rio Branco (AC), às 21h (de Brasília). O mando será do Galo.