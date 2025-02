Atlético-MG anuncia saída do volante Otávio para o Fluminense

O Atlético-MG anunciou, nesta quarta-feira (19), a saída do volante Otávio, vendido ao Fluminense. Os valores envolvidos na negociação não foram divulgados. O jogador de 30 anos assina contrato com o Tricolor carioca até dezembro de 2027.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Otávio chegou ao Galo em fevereiro de 2022 por empréstimo do Bordeaux-FRA e foi contratado em definitivo em julho daquele ano. A temporada em que mais atuou foi a de 2024, com 50 jogos – sendo 42 como titular. Pelo Atlético-MG, o volante disputou 140 jogos e participou da conquista de três Campeonatos Mineiros (2022, 2023 e 2024) e da Supercopa do Brasil (2022).

Com a chegada de Cuca, no início deste ano, Otávio perdeu espaço na equipe e vinha sendo usado apenas no segundo tempo. Após a vitória por 2 a 0 sobre o Tombense, sábado (15), pela semifinal do Campeonato Mineiro, o técnico do Atlético-MG falou sobre a saída do jogador:

continua após a publicidade

- O Otávio está indo para o Fluminense, outro grande clube, com grande treinador, grande presidente… Está indo por um contrato de quatro anos (na verdade, são três anos). Ele está com 31 anos, a aqui no Galo não tinha essa possibilidade. Para haver a renovação, vieram jogadores mais jovens, o Patrick é um exemplo disso. As coisas fluíram melhor para o Otávio, que vai ter uma segurança muito maior em termos profissionais, financeiros e familiar.

➡️Cuca, do Atlético-MG, elogia Copa do Brasil: 'É raiz!'

Para o técnico Cuca, Otávio vai fazer falta ao Atlético-MG

Cuca elogiou a passagem de Otávio pelo clube e desejou boa sorte ao volante:

- O Otávio deixou três anos de muita entrega, muito aprendizado, sempre foi exemplo dentro do vestiário, quando jogava, quando não jogava. Entendo a saída dele, vai fazer muita falta, mas é o melhor para ele e o clube consegue fazer uma venda e buscar uma alternativa. Boa sorte para o Otávio! – disse Cuca.