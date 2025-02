O Corinthians do técnico Ramón Díaz deixou a desejar na estreia da Libertadores, na última quarta-feira (19), quando empatou com a Universidad Central, da Venezuela, por 1 a 1. O Timão sofreu o empate aos 30 minutos do segundo tempo com um gol contra de João Pedro, o que deixou Caioba, influenciador do CriaLab!, hub de criadores de conteúdo do Lance!, insatisfeito com o desempenho da equipe.

O criador comentou sobre a situação de Mateus Bidu, que tem futuro incerto no clube, e criticou a opção de Ramón Díaz por escalar Hugo Ferreira na lateral esquerda.

- Não dá pra ficar com Hugo na lateral por 90 minutos. A gente sabe toda a questão com o Matheus Bidu, todas as burocracias, se ele sai ou se ele fica, mas não dá rapaziada, não dá pra deixar o Hugo na lateral - comentou o influenciador.

Corinthians de Ramón Díaz decepciona

Para o torcedor, o Corinthians, comandado por Ramón Díaz, deveria apresentar nível de futebol superior ao do rival pela estreia na Libertadores. O time criou muitas possibilidades durante o jogo, mas não conseguiu concretizar da melhor forma.

- O Corinthians desperdiçou muitas oportunidades. Ficou naquele toquezinho ali, toquezinho aqui. Na hora de concluir, não concluiu da maneira que era para ser feita - comentou Caioba.

Próximo compromisso na Libertadores

O jogo de volta acontece na quarta-feira (26) da próxima semana, na Neo Qúimica Arean, em São Paulo. Caioba vê a equipe corintiana superior à Universidad Central e pede "pelo menos" uma goleada alvinegra em casa.

- Na Neo Quimica Arena, o Corinthians tem todas as chances de atropelar, amassar. Mas não precisava passar o sufoco que passou neste primeiro jogo da Libertadores. Na quarta-feira que vem é prar jogar bola, é prar jogar futebol - completou.