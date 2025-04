Apresentadora da ESPN pede namorada em casamento; veja vídeo

O vídeo do pedido mostra uma noite ao som de 'You Are In Love'.

A apresentadora da ESPN, Mariana Spinelli, pediu a namorada Thamara em casamento na última segunda-feira (14/4) e registrou o momento em vídeo. A jornalista contou que chegou a planejar o pedido durante uma viagem a dois, mas decidiu realizá-lo em casa, onde vivem juntas.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- No domingo foi uma delícia, mas, de tudo o que eu tinha planejado, não foi exatamente, a gente tem que sentir que é o momento. A gente se curtiu, foi gostoso, mas eu pensei, ‘Cara, o lugar que é mais seguro, que a gente é mais feliz, que é nosso, é nossa casinha’ e isso nada nunca vai mudar. Então, tinha que ser lá”, afirmou.

A gravação mostra trechos da viagem e o momento do pedido, feito durante uma noite de vinhos ao som de "You Are In Love", de Taylor Swift. Mariana se ajoelha, faz o pedido e Thamara aceita.

continua após a publicidade

- O pedido veio. Do nosso jeito, do jeito que tinha que ser. Nosso. Pra sempre - escreveu Mariana na legenda da publicação no Instagram.

Entre os comentários nas redes sociais, nomes como Fred Bruno, Renata Silveira, Mauro Betting e Rebeca Andrade deixaram mensagens de carinho. A jornalista Amanda Kestelman deixou uma mensagem especial.

- Como eu amo vocês! Vocês merecem cada dia uma página nova de alegria! Muito lindo ver tudo que vocês construíram juntas através desse amor tão lindo! Só luz e felicidade sempre.

continua após a publicidade

ESPN fecha com novos nomes para cobertura da Série B do Brasileirão

A ESPN anunciou nesta segunda-feira (14) a chegada de novos profissionais para a cobertura da Série B do Campeonato Brasileiro. Ao todo, quatro repórteres foram contratados pela emissora. Tratam-se Felipe André, Luan Amaral, Mariana Becker e Melbya Rolim.

Para esta temporada, a emissora irá exibir todos os 380 jogos do torneio, juntamente com o Disney+, que tem clubes tradicionais das 5 regiões do Brasil. Os novos profissionais do canal iniciaram a trajetória durante a última rodada do final de semana. Ao longo do torneio eles atuarão na cobertura das partidas que serão realizadas no Interior de São Paulo, na região Norte e nos estados de Goiás e Paraná.