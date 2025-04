Neymar faz surpresa de aniversário para Bruna Biancardi; mulher revela detalhes

Bruna Biancardi completou 31 anos, nesta segunda-feira (14,) e foi surpreendida por um gesto romântico do noivo, Neymar. O jogador preparou um jantar especial, com decoração repleta de flores, um presente da grife Hermès e a frase “feliz aniversário” escrita com pétalas de rosas vermelhas. A influenciadora, que está grávida da segunda filha do casal, compartilhou imagens da celebração nas redes sociais, mostrando o jogador sentado à mesa e detalhes da surpresa.

“Ontem começou assim”, escreveu, marcando Neymar na publicação. A comemoração íntima ocorreu enquanto Bruna vive a fase final da gestação de Mel, irmã mais nova de Mavie, de 1 ano e 5 meses. A influenciadora exibiu nas redes sociais uma sacola da marca Hermès, indicando o presente de luxo recebido. O momento foi celebrado com registros discretos, mas ganhou destaque entre os seguidores do casal.

Neymar e Bruna Biancardi estão grávidos de mais um bebê (Foto: Reprodução / Instagram)

Além do aniversário, Bruna também participou recentemente do podcast Mil e Uma Tretas, apresentado por Thaila Ayala e Julia Faria, ao lado de Brunna Gonçalves. No bate-papo, falou sobre os desafios da exposição pública e os ataques virtuais que enfrenta. “Eu acho que a internet pode ser muito cruel. Mas ela também ajuda em muitas coisas”, afirmou. Ela destacou que precisou aprender a lidar com os comentários e a filtrar o que recebe diariamente.

A influenciadora também comentou sobre a experiência da segunda gestação, que, segundo ela, tem sido mais tranquila em comparação à primeira.

- Eu tinha medo de tudo (quando estava esperando Mavie). E da segunda vez é muito mais leve. São outros medos que surgem - relatou.

Bruna falou sobre como o aprendizado da maternidade tem influenciado sua rotina e o modo como encara essa nova fase. Por fim, a influenciadora refletiu sobre os valores que pretende passar às filhas.

- Para mim é inegociável que elas sejam meninas humildes, que tratem todo mundo com muito respeito. Então, essa parte de educar é importante para mim. O maior desafio - disse.

A influenciadora ressaltou que o foco está na criação das meninas, mesmo com a visibilidade que envolve seu relacionamento com o jogador.