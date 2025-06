PVC faz comparação entre Neymar, do Santos, e Lady Gaga; entenda

Neymar ainda tem seu futuro indefinido no Santos. O contrato do camisa 10 com se encerra no dia 30 de junho. Ou seja, falta menos de um mês para o fim do vínculo. Até aqui, seu rendimento em campo e seus vencimentos vêm sendo debate, e o jornalista PVC fez uma comparação inusitada.

continua após a publicidade

Em entrevista ao "Flow Podcast", no Youtube, PVC falou sobre o desempenho de Neymar nos últimos anos e, principalmente, no Santos. Para exemplificar o quanto o atacante ganha por mês, o jornalista fez uma comparação com a Lady Gaga.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

— O Neymar tem uma garantia de R$ 85 milhões, ou seja, U$ 15 milhões em garantia dos contratos. O Santos está chegando perto disso, de 70 (milhões) nesses primeiros cinco meses. As garantias são essas, mais R$ 4 milhões por mês, que em cinco meses já são 20 milhões de reais. 85 mais 20, já são R$ 105 milhões.

continua após a publicidade

— Ele fez 12 jogos, e isso dá R$ 8 milhões de reais por jogo. A Lady Gaga cobrou R$ 5 milhões de reais para fazer o show em Copacabana.

(Foto: Reprodução/SporTV)

Comentarista compara Zico a Neymar na Seleção Brasileira

Maior artilheiro da Seleção Brasileira, Neymar não foi convocado por Carlo Ancelotti para os dois próximos jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, contra Equador e Paraguai. Durante o programa 'Galvão e Amigos', na Band, o ex-jogador e comentarista Walter Casagrande traçou um paralelo entre o camisa 10 do Santos e Zico, ídolo do Flamengo, que sofreu com lesões no Mundial de 1986, no México, mas se dedicava ao máximo para se recuperar.

➡️Fala de Ancelotti pega mal na web antes de jogo da Seleção Brasileira

— Eu vi um cara se matar das 6h da manhã até às 19h da noite pra tentar jogar uma Copa do Mundo, que foi o Zico, lá no México. No hotel, eu vi ele fazendo fisioterapia, fortalecimento muscular, tentando se recuperar. Ele não ficou lá sem fazer nada. Foi o que mais treinou, se sacrificou e se doou na Copa de 86. Destruíram o joelho dele em 85 e se ele estivesse inteiro, aquela Seleção chegaria a final, porque ele tava voando (...) Quando eu lembro do Zico e olho o Neymar, eu falo, não acredito nesse cara, como que vou acreditar nele (Neymar)? Eu tenho dois exemplos: Zico e Ronaldo.