PVC aponta favoritos para título da Copa Libertadores

A quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores se inicia nesta terça-feira (5). Ao todo, dez equipes entram em campo na data pelo torneio continental. Ao Lance!, o jornalista Paulo Vinícius Coelho, mais conhecido como PVC, apontou os favoritos para a principal conquista do futebol da América do Sul.

O comentarista considerou como alta as chances da classificação para as oitavas de final dos clubes brasileiros. Contudo, quando o assunto é título, PVC apontou apenas Flamengo, São Paulo e Palmeiras entre os favoritos a conquista da Libertadores. Ele também chamou atenção para três clubes fora do Brasil. Tratam-se de River Plate, da Argentina, LDU e Independiente Del Valle, ambos do Equador.

- Os times brasileiros seguem como favoritos. Mas tem adversários. Ou seja, se não jogar bem, não vai ganhar. É simples assim. Tem que jogar bem. Acho difícil o Flamengo ser eliminado, mas pode passar em segundo. O Botafogo não tá bem. O Fortaleza ganhou os pontos do Colo Colo, mas se encontra em uma situação delicada. Alguém vai ficar de fora. De sete, seis passam e um fica de fora. A tendência é essa.

- Temos que olhar muito para o Racing, que está mais forte que os anos anteriores. Além dele, o River Plate, LDU e Independiente Del Valle, precisam ser olhados com respeito. Mas assim, Palmeiras, São Paulo, Flamengo, River Plate e Racing são os favoritos. Acredito também, que o Bahia pode surpreender - concluiu.

Faltam apenas três rodadas para o fim da fase de grupos da Libertadores. Neste momento, apenas quatro brasileiros se encontram na zona de classificação para as oitavas de final. São eles: São Paulo, Bahia, Internacional e Palmeiras. Botafogo, Flamengo e Fortaleza encontram-se na terceira posição dos grupos A, C e E.

Por outro lado, todos os clubes estrangeiros citados por PVC passariam para a próxima fase da competição caso a fase de grupos se encerrasse antes da terceira rodada. River Plate e Independiente Del Valle se encontram respectivamente na primeira e segunda colocação do Grupo B. Já a LDU, está em segundo lugar do Grupo C, o mesmo do Flamengo.