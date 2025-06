De acordo com informações da CNN, a Ferrari Purosangue de Neymar, avaliada em R$ 7,5 milhões, foi vista nas imediações da Avenida Paulista, região central de São Paulo, cometendo uma infração de trânsito. O carro foi flagrado em cima de uma faixa de trânsito entre as ruas Itapeva e São Carlos do Pinhal. Por conta dos vidros escuros, não se sabe se era camisa 10 do Santos ao volante.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A multa para quem infringe o artigo 183 do código de trânsito brasileiro é de R$ 130,26 e prevê uma punição de quatro pontos na carteira nacional de habilitação (CNH). O valor representa 0,0017% do preço do automóvel.

Neymar comprou automóvel em maio

Com 725 cavalos de potência, a Ferrari chegou a ter fila de espera de dois anos para comprar o modelo adquirido por Neymar. Mas se engana quem acha que basta apenas ter R$7,5 milhões na conta para levar o modelo para casa. A Ferrari exige que o comprador se encaixe no perfil e atenda pré-requisitos estabelecidos pela empresa italiana.

continua após a publicidade

Em abril, o camisa 10 do Santos adquiriu uma Porsche 911 GT3 RS avaliado em pouco mais de R$2 milhões. O carro, modelo 2024, foi importado pela concessionária Stuttgart São Paulo e registrado em nome de uma das empresas do jogador. Com registro no estado de São Paulo, o IPVA anual do automóvel é estimado em R$ 85.574,80.

Além dos carros de luxo, Neymar também é proprietário de um helicóptero com bancos customizados com o símbolo do personagem Batman. A aeronave, utilizada na chegada de Neymar ao Santos, foi fabricada no mesmo ano da compra e tem capacidade para nove passageiros e um piloto, totalizando dez assentos.

continua após a publicidade