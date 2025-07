Sormani aponta culpado após derrota do Santos para o Internacional

O Santos foi derrotado por 2 a 1 pelo Internacional, nesta quarta-feira (23), e estacionou na tabela, confirmando mais uma rodada na zona de rebaixamento. Após a partida, Sormani analisou o resultado em seu canal pessoal do Youtube, 'Fábio Sormani', e apontou o culpado do momento do Peixe.

- Agora, ele (Cléber Xavier) não é culpado. Ele foi convidado e aceitou. O culpado disso tudo é o Marcelo Teixeira. É o Marcelo Teixeira que levou o Cléber Xavier ao cargo de técnico do Santos. Agora, a gente também não pode deixar de ser justo com o Marcelo Teixeira. Ninguém quis pegar o Santos. Ninguém! O Santos tentou o Tite, ele disse não. Tentou o Dorival Júnior, ele disse não. Tentou o Renato Gaúcho, ele disse não. Tentou o Ramón Díaz, ele disse não. Você acha que alguém vai pegar o Santos?

Com o resultado, o Santos permaneceu no Z4, com 14 pontos, quatro vitórias, dois empates e nove derrotas.

O que vem pela frente

Na 17ª rodada, o Santos vai a Recife, enfrentar o Sport, sábado (26), às 18h30min, na Ilha do Retiro. Já o Inter recebe o Vasco, domingo (27), no mesmo horário, no Beira-Rio. Como tomou terceiro amarelo, Vitão ficará fora do jogo.

✅ FICHA TÉCNICA

SANTOS 1 X 2 INTERNACIONAL

16ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: 23/7/2025,21h30min (de Brasília)

📍 Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

🥅 Gols: Carbonero (8’/1º), Rafael Borré (29'/2º), Barreal (46'/2º)

🟨 Cartões amarelos: Igor Vinícius, João Bassos e Souza (S); Valencia e Vitão (I)

🟥 Cartões vermelhos:

💸 Renda: R$ 829.975

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 11.686

⚽ ESCALAÇÕES

SANTOS (Técnico: Cléber Xavier)

Gabriel Brazão; Escobar (Igor Vinícius), João Basso, Luan Peres e Souza; Willian Arão, Zé Rafael (Gabriel Bontempo) e Neymar; Rollheiser (Robinho Jr), Deivid Washington (Luca Meirelles) e Guilherme (Barreal).

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Rochet; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia (Diego Rosa), Bruno Henrique (Luis Otávio) e Alan Patrick; Wesley (Alan Benítez), Rafael Borré (Valencia) e Carbonero (Bruno Tabata).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Rafael Trombeta (PR)

4️⃣ Quarto árbitro: José Mendonça da Silva Júnior (PR)

🖥️ VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)