Entenda referência por trás de anúncio de Saúl, novo reforço do Flamengo

O Flamengo anunciou, nesta quarta-feira (23), a chegada do meia Saúl Ñíguez ao Ninho do Urubu. Para comunicar o acerto com o novo reforço para a temporada, o perfil oficial do Rubro-Negro usou uma referência "hollywoodiana": a série "Better Call Saul!".

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A obra, da Netflix, é uma pré-sequência derivada dos acontecimentos da consagrada série "Breaking Bad". A empreitada da produtora do "Tudum" conta a história do advogado Saul Goodman, que teve Walter White e Jesse Pinkman como clientes.

O personagem é conhecido por solucionar problemas escandalosos e criminosos. Traficantes, máfias e políticos corruptos costuman ser os clientes de Saul Goodman. O Flamengo usou determinada referência para anunciar que Saúl Ñíguez será mais uma das soluções para o meio de campo da equipe. Veja abaixo:

continua após a publicidade

Flamengo anunciou Saúl com referência na série "Better Call Saul", da Netflix (Foto: Reprodução)

Ex-Atlético Madrid é o mais novo reforços do Flamengo (Foto: Divulgação/Flamengo)

➡️ Torcedores atribuem notas altas para contratação de Saúl Ñíguez pelo Flamengo

Chegada de Saúl ao Flamengo

O meia espanhol desembarcou no Rio de Janeiro na última terça-feira (22), por volta das 19h (de Brasília), no Aeroporto Internacional do Galeão. No local, o jogador foi muito atencioso, tirou fotos com os torcedores e até segurou cartazes e bandeiras do Flamengo.

Nesta quarta-feira (23), o espanhol seguiu com o cronograma completa de novos reforços do clube carioca. Ele realizou exames médicos e conheceu a estrutura do CT Ninho do Urubu. O contrato do jogador com Rubro-Negro tem duração de três anos, foi fechado no último domingo (20).