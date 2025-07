Um gol relâmpago com uma inspiração de luxo. O gol do Bragantino inspirado no PSG marcou a partida contra o Flamengo, nesta quarta-feira (23). Com apenas 8 segundos de bola rolando no segundo tempo, o time paulista executou uma jogada ensaiada idêntica a uma do famoso trio Messi, Neymar e Mbappé para balançar as redes do Rubro-Negro.

CTRL+C, CTRL+V: a jogada ensaiada

A jogada foi uma réplica quase perfeita de um gol icônico do PSG. Na versão original, Neymar e Messi tabelaram na saída de bola e lançaram para Mbappé marcar. Na versão do Bragantino, Jhon Jhon fez o passe para Lucas Barbosa balançar as redes.

(Foto: Franck Fife/AFP)

O que confirmou que o lance foi treinado foi a comemoração: todos os jogadores do Bragantino correram para abraçar o auxiliar técnico Vinicius Rovaris, responsável pelas jogadas de bola parada da equipe.

Quem é Vinicius Rovaris, o professor por trás do gol do Bragantino?

Com apenas 32 anos, Vinicius Rovaris tem um currículo extenso. Formado em Ciências do Esporte pela Unicamp, ele é especialista em categorias de base, com passagens por Ferroviária, Vitória, Bahia, Goiás, Athletico Paranaense e, principalmente, Cruzeiro, onde trabalhou ao lado do técnico Fernando Seabra. Sua especialidade é a transição de jovens talentos para o futebol profissional, o que casa com a filosofia do Bragantino.

Golaço não foi suficiente para a vitória

Apesar da genialidade da jogada ensaiada, o gol do Bragantino não garantiu o bom resultado. O Flamengo conseguiu a virada e venceu a partida por 2 a 1, com gols de Léo Pereira e Wesley.

