PVC aponta culpado em gol da LDU no São Paulo na Libertadores: ‘Deu mole’
Tricolor perdeu para equipe equatoriana nas quartas de final da Libertadores
A LDU venceu o São Paulo por 2 a 0, nesta quinta-feira (18), em Quito, no Equador, pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa Libertadores. No segundo gol da equipe equatoriana, o comentarista Paulo Vinícius Coelho apontou o volante Pablo Maia como o principal responsável pelo lance.
O gol aconteceu aos 32 minutos da segunda etapa. Na ocasião, o camisa 29 errou na saída de bola da equipe tricolor. A bola acabou sobrando nos pés do atacante Estrada, que chapou no canto para marcar e ampliar a vantagem da LDU no confronto.
Durante a transmissão da partida, pela Paramount +, Paulo Vinícius Coelho não perdoou a falha do jogador do São Paulo. Ele criticou a ação do atleta no lance que originou o segundo gol da equipe equatoriana.
- Erro do Pablo Maia, fez a mesma coisa que o Enzo fez na jogada anterior. A LDU não tinha chutado nenhuma vez no gol durante o segundo. Chutou, e conseguiu porque o São Paulo deu mole na saída de bola pela segunda vez seguida. Tudo isso, no pé de um atacante rápido e experiente, que é o Estrada - disse o comentarista.
Como foi LDU x São Paulo?
Texto por: Izabella Giannola
A altitude era a grande inimiga. Antes da partida, a altitude condicionou algumas decisões em campo. A pouco mais de 2,8 mil metros acima do nível do mar, Ferreirinha começou no banco, ao contrário do previsto. Crespo optou por Luciano e Rigoni como dupla de ataque, dois atacantes de mobilidade. Os primeiros dez minutos se desenharam assim.
Nos primeiros dez minutos, o São Paulo manteve a posse e controlou o jogo. Emiliano Rigoni arriscou um chute forte, que saiu longe. Em contra-ataque, a LDU respondeu.
Aos 14 minutos, Bryan Ramírez se antecipou. Em lançamento às costas da defesa, Cédric não acompanhou e, com um toque, a equipe equatoriana abriu o placar, sem chance de defesa para Rafael.
O ritmo do São Paulo caiu. Após o domínio nos minutos iniciais, a equipe mudou de postura. O Tricolor mantinha a posse, mas tinha dificuldades na criação. Luciano atuava distante de Rigoni e as chances não surgiam. O primeiro tempo terminou nesse ritmo, com vantagem de um gol para a LDU.
Na volta do intervalo, Maílton entrou no lugar de Cédric, que sentiu desconforto estomacal. Com características mais ofensivas, Maílton mudou a dinâmica da partida. Arriscou duas finalizações em lances de bola parada.
No ataque, a dupla formada por Rigoni e Luciano ainda dialogava mal. Rigoni arriscou alguns chutes; um dos principais, aos 20 minutos do segundo tempo, parou nas mãos do goleiro Gonzalo Valle.
Pelo lado da LDU, o jogo ficou mais truncado. A equipe parou de pressionar e reduziu o ritmo ao longo do segundo tempo.
Ferreirinha saiu do banco no lugar de Rigoni, encontrou espaços na defesa da LDU e arriscou um chute perigoso, mas não bastou. Mesmo com o São Paulo melhor na partida, o Tricolor falhou novamente na saída de bola. Desta vez, Arboleda não conseguiu cortar, e Estrada, que havia entrado há poucos minutos, marcou o segundo gol.
Maílton, em sua estreia, tentou reagir e arriscou uma finalização perigosa quase no final do jogo, mas todas foram bloqueadas pela defesa da LDU. A equipe brasileira passou por sufoco até o final do jogo. Após levar os gols em falhas individuais, seguiu com falhas que quase prejudicavam a equipe. Em uma destas, Estrada quase marcou mais um.
O Tricolor não conseguiu reduzir a desvantagem e volta para casa com dois gols de desvantagem.
