Altitude tira Ferreirinha do time titular do São Paulo contra a LDU

Ferreirinha começará no banco de reservas do São Paulo contra a LDU nesta quinta-feira, dia 18 de setembro. O primeiro jogo válido pelas quartas de final da Copa Libertadores acontece no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito. A decisão de ter Ferreirinha no banco de reservas se deve aos efeitos da altitude.

O time comandado por Hernán Crespo busca conquistar um resultado positivo fora de casa, mas sabe que não será uma missão fácil, já que o confronto é na altitude de 2,8 mil metros ao nível do mar.

Pensando justamente na altitude, o Tricolor montou um esquema de chegar às vésperas da partida na cidade.

Na parte da noite, o time fez uma ativação no hotel. Porém, pouco tempo antes da escalação ser divulgada, Ferreirinha sentiu os efeitos.

O jogador teria apresentado um quadro de dores de cabeça, algo comum quando se tratam de jogos em altitude, principalmente para quem não está acostumado. Ao que tudo indica, alguns outros atletas também teriam sentido esse quadro.

Rigoni e Luciano serão a dupla de ataque na escalação. Veja a escalação do São Paulo

A escalação do São Paulo para enfrentar a LDU é formada por Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Pablo Maia, Bobadilla, Marcos Antônio e Enzo; Luciano e Rigoni.

(Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

