menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Comentarista se revolta com titular do São Paulo em gol da LDU: ‘Inacreditável’

Tricolor saiu atrás do placar no confronto pela Libertadores

Bryan Rodrigues marcou o primeiro gol de LDU x São paulo, pela Libertadores (Photo by Rodrigo BUENDIA / AFP)
imagem cameraBryan Rodrigues marcou o primeiro gol de LDU x São paulo, pela Libertadores (Photo by Rodrigo BUENDIA / AFP)
Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/09/2025
19:38
  • Matéria
  • Mais Notícias

A LDU abriu o placar contra o São Paulo no confronto, desta quinta-feira (18), em Quito, no Equador, pelas quartas de final da Copa Libertadores. Ao analisar o lance do gol do clube equatoriano, o comentaista João Pedro Sgarbi, da Band, apontou um erro do lateral Cédric.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Através de duas publicações nas redes sociais, o influenciador afirmou que o jogador falhou na marcação da jogada. O gol da LDU aconteceu aos 14 minutos do primeiro tempo, quando volante Alalla achou um lançamento na medida para o atacante Bryan Ramírez, que avançou nas costas de Cédric para marcar.

O gol revoltou João Pedro Sgarbi. Ele classificou o erro como inacreditável e lamentou o fato do time equatoriano ter saído na frente do placar.

continua após a publicidade

- Não pode tomar um gol assim! São Paulo bem em campo e simplesmente sofre um gol assim. Inacreditável, Cédric. A falha aqui é 100% do Cédric. Que loucura, o Bryan Ramirez saiu muito de trás e ele simplesmente não acompanhou. Inacreditável - disse o comentarista.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias