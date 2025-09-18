Comentarista se revolta com titular do São Paulo em gol da LDU: ‘Inacreditável’
Tricolor saiu atrás do placar no confronto pela Libertadores
A LDU abriu o placar contra o São Paulo no confronto, desta quinta-feira (18), em Quito, no Equador, pelas quartas de final da Copa Libertadores. Ao analisar o lance do gol do clube equatoriano, o comentaista João Pedro Sgarbi, da Band, apontou um erro do lateral Cédric.
Através de duas publicações nas redes sociais, o influenciador afirmou que o jogador falhou na marcação da jogada. O gol da LDU aconteceu aos 14 minutos do primeiro tempo, quando volante Alalla achou um lançamento na medida para o atacante Bryan Ramírez, que avançou nas costas de Cédric para marcar.
O gol revoltou João Pedro Sgarbi. Ele classificou o erro como inacreditável e lamentou o fato do time equatoriano ter saído na frente do placar.
- Não pode tomar um gol assim! São Paulo bem em campo e simplesmente sofre um gol assim. Inacreditável, Cédric. A falha aqui é 100% do Cédric. Que loucura, o Bryan Ramirez saiu muito de trás e ele simplesmente não acompanhou. Inacreditável - disse o comentarista.
