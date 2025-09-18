O São Paulo divulgou a escalação para enfrentar a LDU pela primeira etapa das quartas de final da Copa Libertadores. O primeiro jogo acontece no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito. Hernán Crespo escalou o time com força máxima. A bola rola a partir das 19h (de Brasília).

A maior dúvida era quanto as presenças de Wendell e Enzo Díaz, que preocuparam no último jogo contra o Botafogo pelo Brasileirão. A dupla passou por exames no começo da semana e viajou com o elenco.

O sistema com três zagueiros será mantido. Ferraresi, Arboleda e Alan Franco são as escolhas. Cédric, Marcos Antônio, Bobadilla, Pablo Maia e Enzo Díaz fecham o meio de campo. No setor ofensivo, a escalação terá Rigoni e Luciano. Por conta da altitude, Ferreirinha não se adaptou e deve começar no banco.

O Tricolor vem de uma vitória no Brasileirão por 1 a 0 contra o Botafogo. Pela Copa Libertadores, o time está invicto nesta temporada. Nas oitavas de final, se classificou após eliminar o Atlético Nacional no Morumbis em uma disputa de pênaltis.

O histórico não é favorável ao time paulista, pois em três confrontos no Equador contra a LDU, foram três derrotas, ou seja, o São Paulo busca encerrar o jejum para voltar mais vivo na briga por uma vaga na semifinal do torneio continental.

São Paulo fará primeiro em Quito (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Jogos entre LDU e São Paulo, em Quito, no Equador

2004 (Libertadores) - LDU 3 x 0 Tricolor 2020 (Libertadores) - LDU 4 x 2 Tricolor 2023 (Sul-Americana) - LDU 2 x 1 Tricolor

Veja a escalação do São Paulo

A escalação do São Paulo para enfrentar a LDU é formada por Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Pablo Maia, Bobadilla, Marcos Antônio e Enzo; Luciano e Rigoni.