Publicação do Flamengo com Filipe Luís gera memes na web; veja

Em meio à Data Fifa, o Flamengo aproveitou esta quarta-feira (3) para promover uma interação com os torcedores nas redes sociais. Em uma publicação, o perfil oficial do Rubro-Negro pediu para os internautas editarem uma foto do técnico Filipe Luís.

O registro destacado mostra o treinador do clube à beira do gramdo do Maracanã rodeado de fotógrafos. Na publicação, o perfil do Flamengo fez um pedido especial: "Fala, Nação! Gostamos tanto dessa foto do Filipinho... Alguém consegue tirar essas pessoas do fundo?".

A interação do clube gerou memes nas redes sociais. Diversos torcedores do clube carioca responderam à publicação e atenderam ao pedido ao realizarem montagens com a imagem. Contudo, alguns rivais também invadiram o espaço e aproveitaram o momento para fazer provocações. Veja abaixo:

Próximo jogo do Flamengo

Diante da Data Fifa de setembro, o treinador Filipe Luís tem pela frente onze dias antes da próxima partida do Flamengo. A equipe Rubro-Negra volta a entra em campo apenas no dia 14 de setembro para enfrentar o Juventude.

O confronto entre as duas equipes é válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para às 16h (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi.

