Publicação do Flamengo com Filipe Luís gera memes na web; veja
Clube buscou movimentar as redes sociais em meio à Data Fifa
- Matéria
- Mais Notícias
Em meio à Data Fifa, o Flamengo aproveitou esta quarta-feira (3) para promover uma interação com os torcedores nas redes sociais. Em uma publicação, o perfil oficial do Rubro-Negro pediu para os internautas editarem uma foto do técnico Filipe Luís.
Flamengo se despede de dois jogadores no basquete: ‘Obrigado’
Mais Esportes
Julgamento de Bruno Henrique, do Flamengo, no STJD será nesta quinta; entenda o que está em jogo
Flamengo
Rizek é sincero sobre duas contratações do Flamengo: ‘Nível abaixo’
Fora de Campo
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
O registro destacado mostra o treinador do clube à beira do gramdo do Maracanã rodeado de fotógrafos. Na publicação, o perfil do Flamengo fez um pedido especial: "Fala, Nação! Gostamos tanto dessa foto do Filipinho... Alguém consegue tirar essas pessoas do fundo?".
A interação do clube gerou memes nas redes sociais. Diversos torcedores do clube carioca responderam à publicação e atenderam ao pedido ao realizarem montagens com a imagem. Contudo, alguns rivais também invadiram o espaço e aproveitaram o momento para fazer provocações. Veja abaixo:
➡️ Julgamento de Bruno Henrique, do Flamengo, no STJD será nesta quinta; entenda o que está em jogo
Próximo jogo do Flamengo
Diante da Data Fifa de setembro, o treinador Filipe Luís tem pela frente onze dias antes da próxima partida do Flamengo. A equipe Rubro-Negra volta a entra em campo apenas no dia 14 de setembro para enfrentar o Juventude.
O confronto entre as duas equipes é válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para às 16h (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias