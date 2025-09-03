Julgamento de Bruno Henrique, do Flamengo, no STJD será nesta quinta; entenda o que está em jogo

Bruno Henrique, atacante do Flamengo, será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) na manhã desta terça-feira (4), às 9h (de Brasília), no Rio de Janeiro. O camisa 27, capitão do time carioca, é acusado de ter forçado um cartão amarelo em 2023, em partida contra o Santos, para beneficiar apostadores.

O STJD, após arquivar denúncia de Bruno Henrique em novembro do ano passado, julgará o caso em primeira instância. Com novos elementos, a investigação na esfera esportiva foi desarquivada.

As penas acumuladas podem chegar a suspensão de 360 a 720 dias, além de penas em partidas e três multas de R$ 100 a R$ 100 mil.

Confira os artigos

Artigo 243: Atuar, deliberadamente, de modo prejudicial à equipe que defende.

Artigo 243-A: Atuar, de forma contrária à ética desportiva, com o fim de influenciar o resultado de partida, prova ou equivalente.

Artigo 184: Quando o agente mediante mais de uma ação ou omissão, pratica duas ou mais infrações, aplicam-se cumulativamente as penas.

Artigo 191: Deixar de cumprir, ou dificultar o cumprimento:

III - de regulamento, geral ou especial, de competição. (AC)

Artigo 65 (RGC CBF 2023) – Com o objetivo de evitar a manipulação de resultado de partidas, ou a ocorrência de um fato ou eventos específicos no seu decurso, considerar-se-á conduta ilícita praticada por atletas, técnicos, membros de comissão técnica, dirigentes e membros da equipe de arbitragem e todos aqueles que, direta ou indiretamente, possam exercer influência no resultado das partidas, os seguintes comportamentos:

II – instruir, encorajar ou facilitar qualquer outra pessoa a apostar em partida de futebol da qual esteja participando ou possa exercer influência;

III – assegurar a ocorrência de um acontecimento particular durante partida de futebol da qual esteja participando ou possa exercer influência, e que possa ser objeto de aposta ou pelo qual tenha recebido ou venha a receber qualquer recompensa;

V – compartilhar informação sensível, privilegiada ou interna que possa assegurar uma vantagem injusta e acarretar a obtenção de algum ganho financeiro ou seu uso para fins de aposta.









Relembre o caso de Bruno Henrique, do Flamengo

Bruno Henrique foi denunciado em junho pelo Ministério Público do DF, junto com o irmão, Wander Nunes Pinto, e mais sete pessoas. Segundo a acusação, o atleta teria avisado ao irmão que receberia um cartão amarelo na partida contra o Santos, em novembro de 2023, em Brasília. O jogador estava pendurado com dois cartões.

Apostas feitas por Wander, a esposa dele, uma prima e amigos levantaram suspeitas das casas de apostas pelo volume investido no cartão do atacante. Mensagens extraídas do celular de Wander serviram de base para a denúncia.

A investigação da Polícia Federal começou em agosto de 2023. Em novembro, Bruno Henrique e outros suspeitos foram alvo de buscas, e o indiciamento ocorreu em abril deste ano.

Defesa do jogador se manifesta

Em nota oficial, os representantes de Bruno Henrique se manifestaram referente a denúncia do MP. Os advogados chamaram atenção para a coincidencia da movimentação às vésperas do Mundial de Clubes. Veja abaixo:

"A denúncia oferecida pelo MPDFT, além de inteiramente insubsistente, é manifestamente aproveitadora, dado o contexto em que oferecida, coincidentemente na mesma data em que divulgada a lista de jogadores inscritos para o Super Mundial de Clubes da FIFA, na qual consta o Sr. Bruno Henrique.

Embora a medida do órgão ministerial seja oportunista, a sua defesa esclarece que as indevidas acusações formuladas serão técnica e imediatamente refutadas no processo".

Bruno Henrique com a braçadeira de capitão do Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

