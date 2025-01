Publicação de Sérgio Ramos enlouquece torcida do Atlético-MG; entenda

Os torcedores do Atlético-MG foram à loucura com um vídeo publicado pelo zagueiro Sérgio Ramos, nesta segunda-feira (13), nas redes sociais. A Mizuno, patrocinadora de material esportivo do jogador anunciou uma nova chuteira com o atleta, de 38 anos, como modelo e com uma música da torcida do Galo de trilha sonora. A situação aumentou as especulações sobre uma possível chegada do atleta ao Brasil.

Sérgio Ramo está livre no mercado após deixar o Sevilla, na última temporada europeia. Apesar da empolgação nas redes, não existem negociações confirmadas entre o clube e o jogador. Até o momento, a ligação se dá apenas pelo vídeo promocional da Mizuno. A marca ainda não se pronunciou publicamente sobre a publicidade.

Contudo, a simples inclusão de uma música associada ao Atlético-MG junto com o zagueiro, já foi o suficiente para levar a torcida do Alvinegro à loucura. Nas redes sociais foi possível acompanhar diversos torcedores especulando e comemorando a possível chegada do defensor. Veja abaixo:

Carreira de Sérgio Ramos

O zagueiro espanhol tem um currículo pesado. Sérgio Ramos foi revelado pelo Sevilla, mas marcou história vestindo a camisa do Real Madrid. Com o clube da capital espanhola, ele atuou durante 16 anos. Durante o período, foram 22 títulos conquistados, sendo a conquista do tricampeonato consecutivo da Champions League, entre os anos de 2016 e 2018, o feito mais marcante.

Pela seleção espanhola, o atleta também está entre os grandes. Foram três títulos conquistados: 2x Eurocopa (2008 e 2012) e 1x Copa do Mundo (2010). Com muita bagagem, Sérgio Ramos seria um reforço de peso para o Atlético-MG e para a temporada do futebol brasileiro de 2025.

