Apresentado oficialmente nesta segunda-feira (13), o técnico Cuca admitiu a necessidade de o Atlético-MG se reforçar para a temporada. Até o momento, o clube negociou oito atletas, sendo que a baixa mais importante foi a do atacante Paulinho, que se transferiu para o Palmeiras. Em contrapartida, trouxe apenas dois: Gabriel Menino e Patrick, ambos envolvidos na negociação com o clube paulista.

O próximo reforço está próximo de ser anunciado: trata-se do lateral-direito Natanael, que atuou pelo Coritiba no ano passado. Ele é esperado em Belo Horizonte nesta segunda-feira para fazer exames médicos. E Cuca reconheceu que o setor é prioritário.

— É muito claro, nós temos (apenas) o Saravia, lateral-direito, o Mariano saiu. A gente tem que ter essa reposição, que estamos prestes a anunciar. Mas, no ano passado, se vocês analisarem, uma das maiores dificuldades que o Galo teve durante o campeonato foi os lados do campo, a velocidade, o jogador do contra-ataque, do um contra um — avaliou Cuca.

Além de laterais, outros jogadores de meio-campo e de ataque também foram pedidos, e Cuca deixou escapar na entrevista que o Atlético-MG vai ter que gastar mais do que está previsto — os números não foram revelados.

— Sei que aqui no Atlético-MG agora a dificuldade vai ser maior, porque se trata de uma remontagem. Alguém perguntou se com aquele dinheiro (para reforços) ia dar para fazer ou não... Acho que nós vamos precisar um pouquinho mais, gastar um pouquinho mais, que não vai dar, porque nós vamos montar um time forte, competitivo. E, se Deus quiser, nós vamos ter êxito e vamos ganhar título — disse Cuca.

Guilherme Arana e Cuca, durante treino do Atlético-MG (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Além das contratações, o treinador ressaltou que jogadores da base serão promovidos, inclusive alguns que estão disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha.

— São 70 e poucos jogos no ano, então a gente tem que ter uns 20 jogadores, 18 do mesmo nível, para você poder promover quatro ou cinco meninos. Tem um coringa ainda para passar, porque vão vir maus momentos, vai vir lesão, suspensão, o cansaço, porque todo jogo você tem que jogar no seu limite — sustentou Cuca.

No Atlético-MG, Cuca busca apagar frustrações de 2024

Cuca chega para substituir o argentino Gabriel Milito e tentar recuperar a autoestima do torcedor do Atlético-MG, que viveu um 2024 de muitas expectativas, mas que acabou terminando em duas grandes frustrações (as derrotas nas finais da Copa do Brasil e da Libertadores) e uma angústia — o quase rebaixamento no Brasileirão, evitado apenas na última rodada.

Antes da entrevista desta segunda-feira, o técnico comandou um treino aberto à imprensa na Cidade do Galo, o CT do clube. O elenco principal do Atlético-MG trabalha no local desde a quarta-feira (9), com foco principalmente em atividades físicas e exames médicos.

E, enquanto as contratações não chegam, Cuca trabalha com o que tem à disposição. Ele comanda mais um treino em Belo Horizonte nesta terça-feira (14). No dia seguinte, o clube viaja para os Estados Unidos, onde concluirá a pré-temporada.